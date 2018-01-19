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Использование открытого огня в салоне могло стать причиной пожара в автобусе

19 января 2018, 16:35

Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются.

В МВД РК назвали предварительную версию причины возникновения пожара в автобусе, передает Zakon.kz.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются.

"Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств зарегистрировано уголовное дело по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщил заместитель министра внутренних дел РК Е. Тургумбаев.

18 января в Актобе прибыла делегация Республики Узбекистан под председательством министра ЧС Рустамом Джураевым в количестве 20 человек. Узбекская сторона проинформирована о ходе расследования и принимаемых мерах по установлению личности погибших. Делегация выезжала на место происшествия, а также принимала участие в осмотре тел погибших.

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фото: SurvivalPanda


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