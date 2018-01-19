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Молодожены запечатлели свое счастье за секунду до трагедии

19 января 2018, 17:02

Молодожены Марелиз и Райан Дрейнеры отдыхали во время медового месяца в Южной Африке.

Новоиспеченная жена получила множественные переломы ноги в результате падения со скалы. Девушка и ее молодой муж пытались сделать красивый снимок во время медового месяца, однако их отбросило волной на камни, передает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Молодожены Марелиз и Райан Дрейнеры отдыхали во время медового месяца в Южной Африке. У пары был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. На одном из скалистых берегов семья позировала на фоне океана и дожидалась, когда появится высокая волна. Однако сильным ударом воды их сбросило со скалы на камни. Эти моменты запечатлены на фотографиях молодоженов.

В результате падения девушка получила перелом ноги в двух местах, ей была проведена операция — вставлены титановая пластина и 12 винтов. Два дня отпуска девушка провела в больнице, но, невзирая на травму, планирует продолжать путешествие. Гражданами какой страны являются молодожены, не сообщается.

Фото: страница Marelize Dreyer в Facebook


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