Наглый телефонный вор попал на видео в одном из магазинов Астаны

В столичном продуктовом магазине у продавца украли сотовый телефон, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

18 января в 15.10 часов в УВД района «Алматы» обратилась продавец одного из столичных продуктовых магазинов по проспекту Абая с заявлением о том, что накануне неизвестный украл ее iPhone.

"Мужчина, рассчитываясь за покупки возле кассы, увидел на столике продавца сотовый телефон и решил прибрать его к рукам. Отвлекая продавца просьбой подать тот или иной продукт с прилавка, улучив момент, он берет со стола телефон, затем прячет в карман куртки и при этом продолжает рассчитываться за покупки. Обнаружив пропажу, продавец сообщила в полицию", - сообщили детали в полиции.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража).

ДВД Астаны просит оказать содействие и, если вы обладаете какой-либо информацией о данном человеке, просьба обратиться в УВД района «Алматы» (ул. Жансүгурұлы,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 или на номер 102