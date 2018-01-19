Столичный рынок «Шапагат» признали уязвимым в террористическом отношении

Проверка «Коммунального рынка «Шапагат» на предмет состояния антитеррористической защиты была проведена в ноябре прошлого года, в ходе которой были выявлены нарушения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Выявленные нарушения, не отвечают требованиям инженерно-технической укрепленности объекта, уязвимого в террористическом отношении. Руководитель объекта привлечен к административной ответственности в виде штрафа 200 МРП (453 800 тенге).

В истекшем году, по результатам проведенных проверок, к административной ответственности по ст. 149 КРКоАП привлечено 34 объекта различной категории.

Вместе с тем, в целях профилактики правонарушения полицейскими ДВД Астаны проводится разъяснительная работа с руководителями объектов, уязвимых в террористическом отношении.

В соответствии с требованием Закона «О противодействии терроризму» руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, с целью предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности обязаны реализовывать следующие мероприятия, в частности:

- разработать паспорта антитеррористической безопасности объекта;

- постоянно проводить профилактические и учебные мероприятия по обучению персонала на предмет антитеррористической защиты;

- планировать совместные действий с заинтересованными государственными органами, оснастить качественной телевизионной системой видеонаблюдения со сроком хранения видео информации не менее 30 суток,

-а также в отдельных случаях установить систему контроля управления доступом, систему охранной сигнализации, а также систему оповещения.

Справочно:

В рамках реализации Закона от 8 января 2013 года разработаны и утверждены постановления Правительства Республики Казахстан:

-«Об утверждении Перечня объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении» от 28 августа 2013 года №876.

-«Об утверждении Типового паспорта антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении» от 13 ноября 2013 года №1217.

- «Об утверждении Требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» от 03.04.2015 года № 191.

Фото с сайта vechastana.kz