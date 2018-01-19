В Украине нашли большие залежи золота
Месторождение содержит запасы золота примерно на 2,4 тонны.
Госслужба геологии и недр Украины на своем сайте сообщила о том, что в Раховском районе Закарпатской области обнаружено крупное месторождение золота, сообщают Vesti.ru.
Уточняется, что месторождение содержит запасы золота примерно на 2,4 тонны.
В ведомстве отмечают, что эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудниках в Раховском районе, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.
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