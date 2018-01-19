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В Украине нашли большие залежи золота

19 января 2018, 17:49

Месторождение содержит запасы золота примерно на 2,4 тонны.

Госслужба геологии и недр Украины на своем сайте сообщила о том, что в Раховском районе Закарпатской области обнаружено крупное месторождение золота, сообщают Vesti.ru.

Уточняется, что месторождение содержит запасы золота примерно на 2,4 тонны.

В ведомстве отмечают, что эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудниках в Раховском районе, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.


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