Сексуальное просвещение школьников возмутило казахстанцев

Столичная ученица принесла домой памятки, которые раздавали в школе на лекции по сексуальному воспитанию. Увидев их, родители ее испытали шок, сообщает Zakon.kz.

«Мама, я еще не взяла другие брошюры, где много страшных картинок, мужских половых органов. Мне было неприятно их даже в руки взять и, тем более, нести домой», - заявила девочка.





Школа или публичный дом? - под таким названием в facebookе опубликован пост известного активного пользователя Гульбану Абеновой, в котором говорится, что в одной из столичных школ сотрудники поликлиники раздали старшеклассникам брошюры по использованию презервативов. Всё бы ничего, просвещать школьников надо, но другой вопрос – как и кто этим должен заниматься? Разумеется, компетентные специалисты, скажете вы. Правильно. И эту работу они должны проводить грамотно, учитывая психологию, потребности, возрастные особенности неокрепшей еще ребяческой души. Но!...

Брошюра была на казахском языке и в ней были такие рекомендации:

«Если я буду пользоваться презервативом, то я много чего не почувствую», «Я не получу удовольствие», «Это так прекрасно, когда парень использует презерватив. Как смотришь на то, если я его сама на тебя надену? «У меня есть удобный для тебя презерватив, тебе понравится», «Мне не нравится такой секс», «Можно я сама тебе надену, тебе понравится» и т.д. Следующие странички были посвящены подробной инструкции, как надевать презервативы на мужской репродуктивный орган, как девочка должна садиться на него.





«Почему не просвещают мальчиков и почему не говорят о вреде и последствиях ранней сексуальной жизни?»,- недоумевает автор поста. Как выяснилось, эти брошюры прислала ей одна из мамаш-френдов и с негодованием написала: «Я почти двадцать лет замужем. Но даже я стесняюсь, сказать своему мужу, «давай я сама надену тебе презерватив, тебе понравится». Я не ханжа, я понимаю, что подростков надо просвещать. Но мы с мужем в шоке от этих брошюр. Чему обучают наших девочек в школе? К чему их готовят? Чтобы они стали проститутками? Я крайне возмущена таким текстом, обучением девочек в школе. Не так надо просвещать. Оставьте сексуальное просвещение девочек мамам. Я когда пойму, что моей дочке пора узнать о презервативе, я сама как-нибудь тактичнее об этом расскажу. Зачем их учат в школе надевать презерватив?».

Почему в школах не учат мальчиков уважению к девочкам? Почему не учат девочек целомудренности и самоуважению? Почему их учат угождать сексуальным желаниям парней? - задается вопросами автор поста Гульбану Абенова. По ее мнению, «просвещать надо, но индивидуально, с учётом развития ребёнка. Это все-таки интимный, деликатный вопрос, а тут презервативы вручили и вперёд за удовлетворением парней, угождать мужчинам. …Учат девочек, «тебе понравится, как я надену на тебя презерватив». Это сколько должна тренироваться 14-летняя девочка с членом и презервативом, чтобы так искусно надеть, чтобы понравилось парню?!».

Данный пост вызвал шквал возмущений и со стороны пользователей соцсетей, многие склонны считать, что это не профилактика ранних половых отношений, а призыв заниматься сексом. Приведем некоторые из них.

Жан Баймагамбетов: «Это прямая пропаганда секса среди малолеток, …умышленное разложение детей и это должно преследоваться, как принуждение их к сексу хитростью, на уголовном уровне, как самое тяжёлое преступление».

Ляйля Пшенбаева: «Дело не в стыдности этой темы, а в способах подачи и возрастной своевременности этой информации. …Я согласна с тем, что не надо учить в школе разврату. Надо объяснить им, что самое прекрасное в жизни - это любовь и в разном возрасте эта любовь имеет свои особенности. И эта любовь у школьников не должна ассоциироваться с постелью. Но после таких "уроков" других ассоциаций у них не будет».

Nazgul Zhardembek: «… данная листовка НЕ для образовательных целей, а для поощрения. …Что, всучите презерватив своему дитя и проблемы решены? А мораль-то где? Надо толково объяснять о бесполезности "уличного секса", что надо любить и уважать свое тело, свою личность, а не так как дворовые собаки...

Сая Сабралиева: «Как это по-нашему! Учить лишь девочек нести на себе ответственность! А мальчикам, значит, как с гуся вода? Вот и растут потом насильники и неплательщики алиментов. Воспитывать половой грамотности и бережному отношению к своему здоровью, к ответственности за себя и за партнера, объяснять о последствиях и ответственности нужно и девочкам, и мальчикам. Да и некоторым родителям не помешает. Но сама идея хорошая, правильная.

Nazgul Zhardembek: «Ну, как будто девочки только должны угождать и угождать, и нести ответственность за все. Вот это прививание чувств вины это какой-то отчаянный метод воспитания. Если сначала научить мальчиков смотреть на девочек как на святое и не трогать до замужества, то и не будет поздних браков, подкидышей и одиноких матерей

Алибек Киманов: «Почему бы не воспитывать учениц в школах в русле целомудрия, престижности того, что если девушка выходит замуж девственной?! Почему не учить ПРОСТО ОТКАЗЫВАТЬ парням при подобных сексуальных домогательствах с доводом "Сначала ЗАГС!" ?! Это что, уже неправильно, не модно, "по-мамбетски" или как? Любой нормальный парень твердо убежден, что у его будущей супруги он должен быть первый. Любой нормальный отец хочет, чтобы его дочь вышла замуж невинной и на долгую счастливую жизнь. Поэтому люди, задумайтесь! Нам на поводе крайней необходимости (время СПИДА и т.д.) внедряют изначально развратное восприятие мира. Где-то это, возможно, оправдано, в каких-то регионах, где моральная деградация ушла глубоко, и происходят венерические и иные подобные вспышки в среде малолетних девушек. Но в целом надо строить здоровую систему воспитания и нравственности. Ведь мы же люди!».

Гульбану Омарбекова: "Правильно - целомудрию и уважению к себе надо учить".

Alfiya Sagittarius: «Доча рассказывала, как проходило информирование в НИШ: делили девочек и мальчиков, каждым объясняли какие могут женские и мужские болезни, нежелательность и чем опасен ранний секс, ранняя беременность, аборты, осложнения, последствия. Какие есть средства предохранения. Куда можно обратиться в случае беременности... Вот в таком формате должно быть просвещение, а не призыв или реклама презервативов как в этой брошюре.

Анжелика Донешка: «В брошюре надо написать в самом начале и через каждую главу, что отдаваться в школьном возрасте по юношеской симпатии - значит не ценить себя и не уважать себя и свою семью, разрушать свою жизнь и вообще быть бесхарактерной дешевкой и полным отстоем».

Но есть и полярные мнения, их, думаю, тоже нужно привести.

Assem Makhmutova: «Лучше уж просвещать девчат о мерах предохранения, чем принимать последствия. Нынче многие, будучи школьницами уже начинают половую жизнь».

Жанна Тулиндинова: «По-моему, вполне адекватные брошюры. Неужели родители по душевной простоте думают, что сегодня в век интернета и тотальной информационной открытости их чада не имеют доступа к гораздо более откровенному контенту сексуального характера?».

Лилия Дубовая: «…Незнание порождает невежество. А невежество в этом вопросе крайне опасно. Приводит к ранним беременностям, болезням. Эпоха СПИДа, как ни крути. …Их учат, что секс должен быть защищенным, чтобы предотвратить беду. …Тем, кто проводит в школе такие занятия, надо спасибо сказать».

Ардак Букеева: «Про презервативы стыдно, а выбрасывать новорожденного в выгребную яму не стыдно. …Вы как будто говорите не о нынешних подростках, …они же уже в ютубе все посмотрели…».

Ну и так далее. Мнений самых разных, противоположных много, надеюсь, сами посмотрите. Но вот что интересно.

Как заявила одна из комментаторов поста Килыбаева Меруерт, оказывается, эти буклеты были разработаны для медицинских работников для кабинетов планирования семьи в организации, где она работает, и их никоим образом не должны были распространять в школе. Вот что она пишет в переписке с автором поста.

Килыбаева Меруерт Меруерт : Здравствуйте, пожалуйста, скажите в какой конкретно школе и когда раздавались данные брошюры? Эти буклеты были разработаны для медицинских работников в кабинетах планирования семьи. Но никаким образом не для распространения их в школах. Буклеты для школьников должны быть специально разработаны согласно возрасту учащихся, но ни коем образом буклеты с информацией для медицинского работника не должны были распространять среди школьников. Мы хотим выяснить, каким образом буклеты попали в школу. Жду вашего ответа для выяснения обстоятельств.

Пост о сексуальном просвещении школьников не остался незамеченным и сотрудниками Управления образования Астаны, первый руководитель которого в тот же день, после оперативного выяснения и подтверждения данной информации работниками школы и поликлиники, оставил под постом следующий комментарий:

Anuar Zhangozin: "Здравствуйте. Ежегодно специалистами Управления здравоохранения, Центра по формированию здорового образа жизни планово проводится цикл лекций, семинаров и индивидуальных бесед на тему «Репродуктивное здоровье подростков и молодежи».

В ходе мероприятий врачами раздаются брошюры по профилактике ранней беременности, информация о необходимости охраны репродуктивного здоровья, вопросам контрацепции и негативных последствий, к которым может привести раннее начало половой жизни. Данные мероприятия в зависимости от тематики могут проводиться отдельно для девочек и мальчиков.

Брошюры, выданные учащимся, были разработаны специально для кабинета планирования семьи при поликлиниках и не были адаптированы для распространения среди учащихся школ.

Руководству школы было сделано строгое замечание в связи с тем, что контент и содержание данных брошюр не прошли должного согласования.

Также Управлением образования города Астаны были направлены рекомендации сотрудникам Центра ЗОЖ, чтобы в будущем при подготовке мероприятий и разработке раздаточного материала в обязательном порядке учитывались возрастные особенности слушателей.

Таким образом, благодаря посту в Фейсбуке, выяснилось, что старшеклассницам раздали брошюры, не предназначенные для детей.

Торгын Нурсеитова