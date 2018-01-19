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За окунание в прорубь на Крещение с верующих брали деньги

19 января 2018, 18:18

В Алматинской области возле источника стояли неизвестные, которые требовали плату за вход и за воду.

В ночь на 19 января проходит Крещение Господне. По традиции, верующие окунаются в прорубь. В Алматинской области за "пользование источником" неустановленные мужчины собирали деньги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала женщина, снявшая на видео вход к источнику, за доступ к воде люди на входе требовали 200 тенге, за набор воды - по 500 тенге. Источник находится в Илийском районе, возле села Дмитриева.


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