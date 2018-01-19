Ведущий эксперт ИМЭП прокомментировал выступлени Назарбаева на брифинге Совбеза ООН

Казахстанский политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Уразгали Сельтеев выразил мнение по выступлению Елбасы на брифинге Совбеза ООН, сообщает Zakon.kz.

«Как и прогнозировалось, по содержательному наполнению выступление Нурсултана Назарбаева на брифинге Совбеза ООН стало прямым продолжением Манифеста «Мир. XXI век». Это четкая инструкция по снижению военно-политической конфликтогенности в мире и предупреждению ядерного фактора в системе международных отношений», - уверен Сельтеев.

Эксперт считает, что сегодня есть как минимум три напряженные ситуации, обуславливающие актуальность выдвинутых Казахстаном решений.

Во-первых, обеспокоенность мирового сообщества становится очевидней в связи с нарастающей демонстративной агрессией Северной Кореи. Заинтересованных сторон в нейтрализации ядерной угрозы становится все больше. Последние ракетные испытанию КНДР показали, что объектом ядерных атак может стать любая точка мира.

Во-вторых, отсроченные гипотетические риски применения ядерного оружия сохраняются в отношениях между двумя членами «Ядерного клуба» – Пакистаном и Индией. Камнем преткновения является вопрос использования водных ресурсов реки Инд. Эта проблема не столь обсуждаема. Она выпадает из политического и информационного дискурса. Ситуация недооценивается международным сообществом.

В-третьих, наблюдаются попытки пересмотра со стороны США соглашения по ядерной программе Ирана. В частности, на днях в Конгресс США внесен законопроект об условиях повторного введения санкций против Ирана. Это в целом ставит под угрозу дальнейшее действие многосторонней сделки.

«Таким образом, необходимость, по крайней мере, практического изменения положений Договора о нераспространении ядерного оружия, которому в этом году исполняется 50 лет, в сторону ужесточения в случае несоблюдения условий вполне объективна. Есть высокая вероятность, что данное предложение Казахстана будет поддержано», - заключил политолог.

Фото с сайта BNews.kz