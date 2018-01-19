Назарбаев рассказал о разговоре с Трампом тет-а-тет
Президент пошутил, что встреча положительно сказалась на здоровье главы США.
Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов в Нью-Йорке рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«В начале встречи люди всегда обмениваются любезностями. Я поблагодарил за приглашение посетить Белый дом. Он меня поблагодарил за согласие принять приглашение, и пошли дальше. Внутри Белого дома он представил мне всю свою делегацию. Потом мы зашли в Овальный кабинет и переговорили тет-а-тет - откровенно один на один. Ни разу я такого еще не видел. Раньше всегда присутствовали люди. Потом мы также поговорили в комнате отдыха, а на выходе пожелали друг другу крепкого здоровья», - сказал Глава государства, отвечая на вопросы журналистов.
Президент пошутил: «Видите, после встречи с нами на второй день медицинский бюллетень показал, что у него прекрасное здоровье - может быть что-то повлияло».
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Фото Reuters
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