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Дело Бишимбаева: новый обвинительный акт появится 22 января

19 января 2018, 18:32

Еще в ходе предварительного заседания 31 октября 2017 года представители надзорного органа заявляли о существовании нового обвинительного акта. Сегодня стало известно, когда он будет озвучен.

Государственные обвинители предоставят новый обвинительный акт по делу Бишимбаева в понедельник 22 января 2018 года. Об этом сегодня сообщил прокурор Айтжанов во время сорок третьего дня заседаний суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, еще в ходе предварительного заседания 31 октября 2017 года представители надзорного органа заявляли о существовании нового обвинительного акта. И вот сегодня стало известно, когда будут озвучены реальные статьи обвинения подсудимых и вся доказательная база.

Прокурор Айтжанов отказался комментировать появление нового обвинительного акта и причину заявления его только сейчас, добавив: «Все узнаете в понедельник». Он также добавил, что «на рассмотрение дела это повлияет».

По словам Мусина, в обвинительном акте могут быть новые сведения, появится новые обстоятельства.

«По крайней мере, с первого дня мы говорили, что нам непонятно, в чем обвиняется Бишимбаев и какими доказательствами это подтверждено. И прокурор говорил, что такой вариант возможен», - сказал защитник Бишимбаева.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото Sputnik


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