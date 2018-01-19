В Астане малыш вылез на карниз третьего этажа

В Астане с третьего этажа чуть не выпал четырехлетний ребенок. Информацию Zakon.kz подтвердил официальный представитель комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По его словам, звонок от очевидцев поступил на пульт «112» в 12:10 часов. Они рассказали, что в доме по улице Бейсекбаева на уровне третьего этажа на окне с внешней стороны стоит ребенок.

На место происшествия незамедлительно выехали подразделения Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, а также подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Прибыв на место вызова, спасатели установили лестницу через оконный проем и спасли ребенка четырех лет.

«На момент вызова родители находились на работе. Сейчас ребенку ничего не угрожает, он передан в руки родителей», - уточнил Иманкулов.

В связи с этим КЧС обращается к населению, о недопустимости оставлять детей одних, чтобы избежать несчастных случаев.

«Оставление детей без присмотра взрослых может быть причиной многих несчастных случаев», - подчеркнул специалист.

Фото с сайта uralinform.ru