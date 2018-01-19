Как восстановить водительское удостоверение в Казахстане

Часто случается так, что удостоверение крадут вместе с портмоне, а значит — вместе с другими документами, например, удостоверением личности.

Что делать, если было утеряно или украдено водительское удостоверение, рассказали в комитете административной полиции министерства внутренних дел Казахстана (КАП МВД).

"Если водительское удостоверение у вас было украдено, необходимо обратиться в полицию с заявлением о краже, где вам выдадут соответствующую справку — она вам понадобится для восстановления. Если же водительское удостоверение было просто утеряно, такая справка не понадобится", — пояснили в КАП.

Часто случается так, что удостоверение крадут вместе с портмоне, а значит — вместе с другими документами, например, удостоверением личности.

"В этом случае сначала необходимо восстановить удостоверение личности, поскольку без него нельзя будет восстановить водительские права. Однако документы на восстановление водительских прав можно подать при наличии заграничного паспорта", — напомнили в полиции.

За восстановлением необходимо обратиться в спецЦОН или регистрационно-экзаменационное подразделение административной полиции.

Для получения водительского удостоверения в связи с его утратой необходимы:

— заявление на получение водительского удостоверения (в спецЦОНе его заполнят автоматически);

— документ, удостоверяющий личность;

— адресная справка (в спецЦОНе выдается автоматически);

— медицинская справка и ее копия (в спецЦОНе Астаны и Алматы медкомиссию можно пройти на месте);

— квитанция об уплате государственной пошлины (3 006 тенге).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно необходимо иметь направление от организации по работе с дипломатическим корпусом министерства иностранных дел Казахстана.

После сдачи документов выдается временное водительское удостоверение сроком действия на один месяц. По истечении указанного срока выдается новое водительское удостоверение с отметкой "взамен утерянного".

Если в период действия временного удостоверения меняется место жительства или владелец убывает на военную службу, учебу, в длительную командировку более, чем на три месяца, водительское удостоверение взамен утраченного выдается до истечения месячного срока, на основании подтверждающих документов.

"Необходимо отметить, что при восстановлении ВУ взамен утерянного, украденного, а также пришедшего в негодность, экзамен не сдается. При утрате временного водительского удостоверения выдача нового также осуществляется без сдачи теоретического и практического экзаменов", — подчеркнули в КАП.

При этом в Казахстане не выдаются водительские удостоверения взамен утраченных водительских удостоверений иностранных государств.

Найденные водительские удостоверения, вместо которых владельцам выданы другие водительские удостоверения, с момента выдачи новых водительских удостоверений утрачивают свою юридическую силу и подлежат обязательной сдаче в РЭП для их последующего уничтожения в установленном уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения порядке.

Фото, источник: Sputnik Казахстан