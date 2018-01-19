Назарбаев рассказал о новом формате сотрудничества ЦА с США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов по итогам визита в США рассказал о новом формате сотрудничества всех стран Центральной Азии с Соединенными Штатами «5+1», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень большие перспективы сотрудничества с соседями в Центральной Азии. Мы согласились встретиться в марте для обсуждения общих вопросов границы, водных ресурсов и других вопросов, которые нужно планомерно решать из года в год. Для этого нужно общее согласие стран региона. Конечно же, нам всем в регионе будут выгодны американские финансы и технологии. Поэтому я поддержал идею «5+1» (формат сотрудничества стран Центральной Азии и США). В первом квартале пройдет заседание министров иностранных дел в его рамках», - сказал Глава государства, отвечая на вопрос журналистов в Нью-Йорке.

В качестве примера укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии Н. Назарбаев назвал рост товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном.

«Товарооборот между нашими странами вырос до 2 млрд долларов. Мы договорились с Президентом Ш. Мирзиеевым об открытии границы и создании благоприятных условий для взаимодействия», - отметил Президент.

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Фото с сайта inform.kz