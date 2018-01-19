Создана специальная комиссия для выяснения причин заболевания гепатитом в с. Шолпан ВКО

Уже третий день специальная комиссия в составе специалистов Министерства здравоохранения РК ведет работу в селе Шолпан Урджарского района, где 12 детей были заражены гепатитом А. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В состав специальной комиссии вошли руководитель и специалисты Департамента охраны общественного здоровья по ВКО и эксперты Министерства здравоохранения РК, а именно директор департамента эпидемиологического мониторинга за инфекционными и паразитарными заболеваниями научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, а также доцент кафедры детских инфекционных болезней КазГНМУ имени Асфендиярова.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации и проверки качества оказания медицинских услуг больным, проведения противоэпидемических мероприятий комиссия посетила врачебную амбулаторию, школу села Шолпан и Центральную Урджарскую районную больницу.

Кроме того, ведется служебное расследование по факту летального исхода. В справке, выданной отделом занятости и социальных программ района, в графе причины смерти стоит диагноз «Острый гепатит». Однако, по словам представителей Управления здравоохранения ВКО, данное заключение не расшифровывает истинную причину заболевания, так как этиологией острого гепатита могут быть различные вирусы. Фульминантные, то есть тяжелые формы, и острый некроз печени больше характерны для гепатитов В, С и других вирусов, но не для гепатита А. Так как он протекает преимущественно в легкой и средней степени тяжести. Окончательное заключение будет выдано после полного завершения расследования.

Также 20 января специальная комиссия совместно с местным акиматом проведут встречу для разъяснения и информирования населения села Шолпан.

В ведомстве обещали опубликовать итоги работы специальной комиссии после её завершения.