Ж. Туймебаев: 10 задач, обозначенные в Послании, должны активизировать работу в новом направлении

Вместе с тем, аким области Ж.Туймебаев призвал южноказахстанцев поддержать инициативы Главы государства и принять активное участие в реализации обозначенных задач, а также приложить все усилия в социально-экономическое развитие области и обеспечение политической стабильности.

Послание Главы государства, определившее 10 направлений в развитии страны, является самым главным документом, разъясняющим будущие цели. Об этом сегодня сообщил на заседании актива области аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. Глава региона отметил о работах, которые должны быть проведены в области по 10-ти основным направлениям, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В настоящее время агропромышленный сектор Казахстана стабильно развивается. Поскольку южный регион является аграрным, то и в этом направлении проводится систематическая работа по внедрению новых технологий. На сегодняшний день перед нами стоят важнейшие задачи - это освоение аграрного сектора региона и внедрение инноваций. Также, глава региона отметил, что повысить производительность можно за счет внедрения и применения новых технологий в интенсивном садоводстве, теплицах и систем капельного орошения.

«В настоящее время заключены предварительные соглашения по экспорту мяса баранины в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Ирак. В целом до 2021 года экспорт сельскохозяйственных товаров необходимо увеличить как минимум в 3 раза. Стоит отметить, что 75 индикаторных показателей, утвержденные в трехстороннем плане мероприятий между Министерством сельского хозяйства РК, Министерством труда и социальной защиты населения и акиматом Южно-Казахстанской области, выполнены на 158 единиц или в 2,1 раза. В этом году мы намерены создать 102 кооператива, которые объединять не менее 3000 домашних хозяйств», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что на сегодня 21 учреждение области регулярно экспортируют свою продукцию. Кроме того, 2325 каналов, общей протяженностью 14 тыс. км обеспечивают поливной водой 457 га орошаемых земель. Из них 9 тыс. км находятся в коммунальной собственности, а 1105 каналов, протяженностью 4,6 тыс. км требуют ремонта. В течение трех лет 50 процентов объектов водоснабжения, требующих ремонта, будут восстановлены.

Следует подчеркнуть, транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай" имеет особое значение для южного региона. В целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в городе Шымкент, в рамках проекта «Смарт Сити» при въезде в город в семи местах планируется установить специальные весы и арку для контроля грузовых автомобилей.

В регионе благодаря государственной поддержке из года в год увеличиваются объемы строительства жилья. С начала 2017 года в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию около 7 500 квартир, общей площадью 721,149 тыс. кв. метров. В карту сакральных мест Казахстана включены 35 объектов Южно-Казахстанской области. В рамках программы «Туған жер» реализуются 577 проектов, стоимостью 31,5 млрд. тенге.

Вместе с тем, аким области Ж.Туймебаев призвал южноказахстанцев поддержать инициативы Главы государства и принять активное участие в реализации обозначенных задач, а также приложить все усилия в социально-экономическое развитие области и обеспечение политической стабильности.