За "аполитичную" надпись на доме отчитали чиновника в Астане

Председатель общественного совета города Астаны Сансызбай Есилов отчитал руководителя городского Управления архитектуры и градостроительства Бахтыбая Тайталиева за неисправную надпись на одном из домов столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На здании бывшего дома ветеранов сгорела половина букв - теперь, вместо надписи «Рухани жанғыру» написано «Рухани жан»... в таком виде надпись висит уже недели 2, буквы сгорели до Нового года, и никому до этого нет дела. И, когда едешь по городу, видишь, что таких проблем масса. Ладно, если после урагана какие-то конструкции свернуло - мы это понимаем. А вот, когда происходят такие вещи, тем более аполитичные - будьте осторожны. Как вы осуществляете контроль за этим?», - вопросил С. Есилов на заседании общественного совета.

Б. Тайталиев парировал тем, что отдел мониторинга исправно занимается своей работой и направляет замечания в другие управления акимата.

«У нас есть специальный отдел мониторинга. И в прошлом году мы выявили большое количество самостоятельно размещенных билбордов и конструкций. Если выявляем несоответствие языку, ошибки - направляем в управление языков. Мы сами не можем подойти и выписать предписание», - ответил он.

Однако Есилов не удовлетворился объяснением, и потребовал, чтобы неисправность была устранена до понедельника. Он еще раз подчеркнул, что в таком виде надпись носит аполитичный характер.

«Реклама акиматовская. Вы же должны поднимать шум по этому поводу. Вы же согласовывали надпись - был смысл, теперь половины смысла нет - возникла аполитичность. В понедельник я буду ехать и посмотрю обязательно - горят буквы или нет», - пообещал Есилов.

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