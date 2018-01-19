В Совбезе ООН начались дебаты под председательством главы МИД РК (прямая трансляция)
В министерских дебатах принимают участие главы МИД стран региона и членов Совбеза.
19 января в Совете безопасности ООН начались министерские дебаты по Центральной Азии и Афганистану, передает Zakon.kz.
Председателем дебатов выступает министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.
Участие принимают главы внешнеполитических ведомств стран региона и членов Совбеза.
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