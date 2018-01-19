Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Совбезе ООН начались дебаты под председательством главы МИД РК (прямая трансляция)

19 января 2018, 21:15

В министерских дебатах принимают участие главы МИД стран региона и членов Совбеза.

19 января в Совете безопасности ООН начались министерские дебаты по Центральной Азии и Афганистану, передает Zakon.kz.

Председателем дебатов выступает министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.

Участие принимают главы внешнеполитических ведомств стран региона и членов Совбеза.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...