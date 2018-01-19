Психиатры назвали главную опасность просмотра телевизора

По данным ВОЗ, во всем мире примерно один человек из 10 страдает от психических расстройств.

Психиатры рекомендуют ограничивать негативный информационный фон. Например, заменять просмотр телевизора прогулками, чтением книг, общением с друзьями. Если человек не умеет "фильтровать" негативный контент, то риск возникновения у него психических расстройств повышается. Об этом "РГ" рассказал главный психиатр Москвы, главврач Психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева Георгий Костюк.

- К сожалению, в информационном потоке на нас воздействует множество факторов, агрессивных по отношению к душевному состоянию, - рассказал он. - Поэтому информационная нагрузка должна быть избирательной. Мы рекомендуем пациентам ограничивать негативный информационный фон в своей жизни: заменять, например, просмотр телепрограмм и досуг за компьютером общением с близкими людьми.

Чтобы снизить риск психических расстройств, нужно расширять круг интересов, увлекаться новыми хобби, стараться избегать конфликтных и стрессовых ситуаций. Кроме того, профилактике психических заболеваний способствуют полноценный сон, здоровый образ жизни, спорт и физические нагрузки. А вот курение и злоупотребление спиртными напитками могут только усугубить стресс.

По данным ВОЗ, во всем мире примерно один человек из 10 страдает от психических расстройств. Непреходящая внутренняя напряженность, беспокойство без видимых причин, снижение работоспособности, внимательности, - при появлении этих признаков жителю мегаполиса лучше обратиться к специалисту за помощью.

- Главное - не бояться обращаться к врачу и делать это своевременно. Особенно эти рекомендации полезны осенью и зимой, когда из-за сокращения светового дня риск развития депрессии увеличивается, - говорит Георгий Костюк. - Сейчас при городских поликлиниках в Москве открываются диспансерные модули психического здоровья. Они позволяют взаимодействовать врачам различных специальностей - терапевтам, неврологам, хирургам с психиатрами, и максимально эффективно помогать пациентам.