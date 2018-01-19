Избраны новые члены Координационного совета

Национального превентивного механизма по предупреждению пыток при Уполномоченном по правам человека в РК

В Астане под председательством Уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова состоялось заседание Комиссии по избранию членов Координационного совета Национального превентивного механизма против пыток (НПМ). Комиссия формируется из числа депутатов Парламента, представителей государственных органов, общественных объединений, международных организаций, академических кругов, средств массовой информации. В соответствии с нормативными правовыми актами в этом году Комиссия представлена в новом составе, в который вошли известные общественные деятели.

Основная цель заседания заключалась в избрании новых членов Координационного совета, взамен тех, чьи сроки полномочий истекли.

В ходе заседания Омбудсмен резюмировал основные результаты деятельности Национального превентивного механизма, достигнутые за период его функционирования, отметив, что опыт становления данного института в Казахстане свидетельствует об эффективности выбранной мониторинговой модели.

В течение четырех лет участниками НПМ проведено более 2000 превентивных посещений закрытых учреждений, по каждому из которых были выработаны конкретные рекомендации по принятию тех или иных необходимых мер.

Деятельность Координационного совета НПМ в целом была положительно оценена членами Комиссии, которые отметили эффективность принимаемых им решений. Выработанные Координационным советом рекомендации в частности по проведению превентивных посещений, по работе НПМ со СМИ, по посещению полицейских участков, этический кодекс участников НПМ легли в основу практической деятельности уже в качестве не зарубежного, а национального опыта.

Отдельное внимание было обращено на высокий уровень профессиональной подготовки участников НПМ, приобретенный, в том числе в ходе проводимых для них тренингов с привлечением международных и отечественных экспертов.

В качестве значительного вклада в укрепление взаимодействия с национальными правозащитными учреждениями стран Европы и Центральной Азии было отмечено проведение в 2017 году в г. Астане первого Форума национального превентивного механизма, в ходе которого казахстанский опыт функционирования НПМ был представлен на высоком международном уровне.