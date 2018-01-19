Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года (Акимова Н.М., научный сотрудник Института законодательства РК; Абсеметова А.К., Младший научный сотрудник Института законодательства РК)

Статистический анализ

Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года [1]

Акимова Н.М.

Научный сотрудник

Института законодательства

Республики Казахстан

Абсеметова А.К.

Младший научный сотрудник

Института законодательства

Республики Казахстан

Для выявления закономерностей в развитии законодательства Республики Казахстан было проведено исследование с использованием статистических методов.

Предметом исследования выступает Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV (далее - Кодекс). Статистические данные, использованные в исследовании, способствовали выявлению динамики изменений норм, однако они не описывают ее причины. Необходимо отметить, что результаты исследования могут стать основой для исследования причин изменений законодательства в сфере здравоохранения.

1. Общие положения

Кодекс был принят 18 сентября 2009 года. Начиная

с 2009 года, в период 98 месяцев, в Кодекс внесены изменения и дополнения 56 законами. При этом наибольшее количество поправок в Кодекс вносились на отрезке 2012 - 2014 годов. В этот период законодательная активность в сфере здравоохранения совпадает с общей тенденцией интенсивности законотворчества (Диаграмма 1).

Общая динамика принятия законов, вносящих изменения и дополнения в Кодекс, подчиняется собственным закономерностям и практике внесения изменений и дополнений в Кодекс при разработке и принятии отраслевых законов, предусматривающих совершенствование системы здравоохранения.

Средний период стабильности Кодекса равен значению 1,75 из чего следует, что в среднем в Кодекс внесены изменения

1 раз в 2 месяца.

Диаграмма 1

В 2014 году в Кодекс внесены изменения и дополнения максимальным количеством законов (Таблица 1).

Таблица 1

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс 0 5 7 9 9 10 8 4 4

Анализ изменений Кодекса по месяцам 2014 году показал, что наибольшее количество законов было принято в июле (3 закона) (Таблица 2).

Таблица 2

Месяц 2014 года январь апрель май июнь июль сентябрь ноябрь декабрь Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс 1 1 1 1 3 1 1 1

При этом было установлено, что 3 закона были приняты практически одновременно, в частности, в период равный двум дням: 3 и 4 июля (Таблица 3).

Таблица 3

Дата принятия законов 03.07.14 04.07.14 Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс 2 1

Справочно: перечень законов, которые приняты 3 и 4 июля 2014 года.

1) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 227-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства»;

2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 229-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта»;

3) Закон Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 233-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства».

Период стабильности по Кодексу в минимальном значении составляет 0 день, в максимальном - 8 месяцев и 1 день (Таблица 4).

Значение периода стабильности Кодекса равное 0 означает, что период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, менее 24 часов. То есть в один день двумя или тремя законами были внесены поправки в нормы Кодекса. В связи с чем, его редакция обновилась дважды менее чем за сутки.

Максимальный период стабильности в 8 месяцев и 1 день означает, что наибольший период времени между двумя изменениями и дополнениями в Кодекс равен 8 месяцам и 1 дню.

Отмечаем, что период стабильности Кодекса «до 1 месяца» включают в себя наибольшее количество законов, 29 законов из 56 или 52% (Диаграмма 2 и Таблица 4).

Диаграмма 2

Как видно из анализа значение периода стабильности Кодекса, равное 0, формируется 6 законами (Таблица 4).

Таблица 4

Период стабильности 0 дней от 1 дня до 10 дней от 10 дней до 1 мес. от 1 мес. до 2 мес. от 2 мес. до 3 мес. от 3 мес. до 5 мес. от 5 мес. до 8 мес. 8 мес. 1 день кол-во законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс 6 9 14 10 8 2 6 1 29 законов (52%)

Ежегодно с 2010 по 2014 годы в Кодекс были внесены изменения и дополнения одновременно двумя законами (Таблица 5). Как видно из Таблицы 5, из 5 случаев одновременного внесения изменений и дополнений в Кодекс в одном случае поправки вносились 3 законами в один день (графа 3 Таблицы 5).

Таблица 5

№ п/п 1 2 3 4 5 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Закон 1 29.12.10 № 372-IV 06.01.11 № 378-IV 10.07.12 № 31-V 03.07.13 №121- V 03.07.14 №227-V Закон 2 29.12.10 № 375-IV 06.01.11 № 379-IV 10.07.12 № 34-V 03.07.13 №124- V 03.07.14 №229-V Закон 3 10.07.12 № 36-V

Необходимо отметить, что из 56 законов только 3 (5,4 %) посвящены исключительно вопросам совершенствования сферы здравоохранения (Таблица 6).

Следовательно, 53 или 94,6% законов, внесших изменения и дополнения в Кодекс, не были прямо связаны с системой здравоохранения (строка 3 Таблицы 6). Однако именно эта категория законов является преобладающей.

Таблица 6

№ строки Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 общее количество, в т.ч. принято с целью: 0 5 7 9 9 10 8 4 4 2 решения вопросов здравоохранения 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 по иным вопросам 0 5 7 8 9 10 7 4 3

Как показывает статистический анализ, представленный в Таблице 6 (строка 2), на решение вопросов здравоохранения принимается не более одного закона в 2-3 года. Примечательно, что в 2014 году (год, в который Кодекс был изменен и дополнен самым большим количеством законов, см. строку 1, графа «2014 год» Таблицы 6), законы, направленные исключительно на совершенствование системы здравоохранения, не принимались.

2. Постатейный анализ

Анализ законодательных актов, которыми вносились поправки в Кодекс, показал, что наиболее часто подвергались изменениям статьи Кодекса, закрепляющие компетенцию уполномоченного органа, Правительства Республики Казахстан, органов местного государственного управления области, города республиканского значения и столицы.

При этом наибольшее количество изменений и дополнений внесены в статью 7, определяющую компетенцию уполномоченного органа. В нее внесены 152 поправки 21 законами.

Далее следуют статья 1 (134 поправок 15 законами), посвященная основным понятиям, используемым в Кодексе, и статья 9 (39 поправок 13 законами), устанавливающая компетенцию органов местного государственного управления областей, города республиканского значения и столицы.

Частым изменениям также подвергались статьи 6, 21 и 62:

- в статью 6, определяющую компетенцию Правительства Республики Казахстан, 11 законами внесены 18 поправок;

- статья 21, регламентирующая государственный санитарно-эпидемиологический контроль и надзор, подвергалась поправкам 16 раз;

- статья 62, регулирующая санитарно-эпидемиологическую экспертизу, - 20 раз (Таблица 7).

Необходимо отметить следующие изменения в названных статьях:

1) пункт 1 статьи 1 ежегодно с 2010 года дополняется новыми подпунктами. Наибольшее количество дополненных подпунктов было в 2015 году (36 новых понятий), так как изменения и дополнения, внесенные в 2015 году, были направлены непосредственно на совершенствование законодательства в сфере здравоохранения;

2) в 2014 году в статье 6 из компетенции Правительства Республики Казахстан были исключены 20 полномочий;

3) с начала действия Кодекса компетенция уполномоченного органа (статья 7) была расширена 44 полномочиями, 14 из них были перенесены из компетенции Правительства Республики Казахстан;

4) тенденция расширения полномочий наблюдается и в статье 9, где полномочия местных исполнительных органов возросли на 35%;

5) в статью 21 Кодекса, регламентирующую вопросы государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, в 2015 году были внесены существенные изменения в части проверок в целях приведения в соответствие с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

6) в 2017 году редакция пункта 3 статьи 62 была принята в новой редакции, также данная статья была дополнена подпунктом 3-1.

Таблица 7

Год внесения изменений Номера статей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего Статья 1 3 5 6 3 4 95 2 16 134 Статья 6 1 5 2 3 3 3 0 1 18 Статья 7 1 4 66 20 38 5 17 1 152 Статья 9 1 2 4 19 5 6 1 1 39 Статья 21 0 3 1 0 5 3 3 1 16 Статья 62 1 4 6 0 5 2 0 2 20

3. Основные выводы

Значительная часть принятых на протяжении последних лет законов - это законы о внесении изменений и дополнений. Их принятие существенно увеличивает общее, «валовое» количество принятых законов. Статический анализ показывает, что Кодекс является нестабильным. С начала действия он подвергался изменениям 56 раз. При этом наибольшее количество изменений и дополнений было внесено в Кодекс в 2014 году (10 законами) (Диаграмма 1), (таблица 1).

Анализ стабильности законодательства

В рамках исследования для законов был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения.

Таким образом, среднее значение периода стабильности (К стаб. ) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:

К стаб. =Т/А

Следует заметить, что даты принятия законов распределены в течение года неравномерно. Как было показано на примере Кодекса, нередко случается, что в один и тот же день принимается несколько законов, вносящих изменения в один и тот же закон. Однако полученный показатель в целом отражает степень стабильности соответствующего закона.

Полученные результаты показывают, что кодекс меняется не чаще 6 раз в год (Таблица 8).

Таблица 8

№ Законы Кол-во законов, которыми внесены изменения и дополнения в закон (А) Срок действия закона, в месяцах (Т) Среднее значение периода стабиль-ности (К стаб. ) Средний период стабиль-ности Среднее кол-во законов, прини-маемых в течении одного года 1 Кодекс 56 98 1,75 2 мес. 7 законов

Нестабильность законодательства

Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения.

Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся закон. Значение коэффициента нестабильности (К нестаб. ) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия закона, в месяцах (T) и определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:

К нестаб. = А/Т

В Таблице 9 представлен расчет Коэффициента нестабильности на

31 декабря 2013 года, а в Таблице 10 - Коэффициента нестабильности на

18 ноября 2017 года.

Таблица 9

№ Законы Кол-во законов, которыми внесены изменения и дополнения (А) Срок действия закона, в месяцах (Т) Коэффициент нестабильности К нестаб. 1 Кодекс 30 51 0,59

Таблица 10

№ Законы Кол-во законов, которыми внесены изменения и дополнения (А) Срок действия закона, в месяцах (Т) Коэффициент нестабильности К нестаб. 1 Кодекс 56 98 0,57

Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз выросла либо уменьшилась интенсивность изменения конкретного закона. Изменение коэффициента нестабильности (К изм. ) определяется как соотношение коэффициента нестабильности на 18 ноября 2017 года (К нестаб. на 18.11.2017 ) к коэффициенту нестабильности на 31 декабря 2013 года (К нестаб. на 31.12.2013 ) и выражается в следующей формуле:

К изм = К нестаб. на 18.11.2017 / К нестаб. на 31.12.2013

Расчет коэффициента нестабильности привел к выводу о существовании тенденции в сторону уменьшения роста коэффициента нестабильности по кодексу. Полученный результат означает, что указанный кодекс стал меняться реже, чем в более ранний период (Таблица 11).

Таблица 11

№ Закон Коэффициент нестабильности на 31.12.2013 Коэффициент нестабильности на 18.11.2017 Изменение коэффициента нестабильности 1 Кодекс 0,59 0,57 0,97