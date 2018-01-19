Противодействие коррупции

как механизм обеспечения режима законности

Мамонтов В.Н.

секретарь судебного заседания

Алматинского районного суда

города Астаны

Коррупция - не просто правонарушение.

Она подрывает веру в эффективность

государства и является прямой угрозой

национальной безопасности.

Н.А. Назарбаев

Законодательные акты о противодействии коррупции образуют внутренне согласованную систему, включающую в себя как кадрово-организационные мероприятия и дисциплинарную ответственность в виде увольнения с занимаемой должности, так и меры административно-деликтного и уголовного пресечения, раскрытия, расследования и судебного разбирательства таких правонарушений как коррупционные проявления.

Под коррупцией понимается незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность; лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций; лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций; должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Под противодействием коррупции понимается деятельность субъектов, которые в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции формируют антикоррупционную культуру в обществе, выявляют и устраняют причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

В названных определениях содержится объективная сторона состава коррупционного правонарушения,указаны субъекты этого деяния, а также субъекты, которые в силу должностных полномочий и выполняемых государственным органом функций обязаны противодействовать коррупции сотрудниками этих органов и гражданами.

Для правильного понимания коррупционного деяния, его форм, субъектов, способов противодействия коррупционным проявлениям и правового устранения их негативных правовых последствий важно учитывать совокупность положений системы законодательных актов, направленных на искоренение коррупции как социального общественного явления, модернизации правового сознания граждан. Коррупционные проявления можно рассматривать как стремление отдельных граждан получить незаконно удовлетворение своих интересов в возникающих материально=правовых отношениях, с одной стороны, и стремление выполняющих государственные функции и полномочия государственных органов должностных лиц на незаконное материальное вознаграждение и стремление продвижения по карьерной лестнице, с другой стороны.

Важно помнить, что субъектами коррупционных правонарушений являются перечисленные в законе категории государственных служащих, принимающих незаконные материальные и нематериальные блага и преимущества за исполнение своих должностных обязанностей, и граждане, индивидуальные предприниматели, руководители исполнительных органов юридических лиц, такие блага и преимущества предоставляющие, а также физические лица, оказывающие посреднические действия по передаче указанных благ от дающих к принимающим.

Противодействие коррупции входит в полномочия руководителей государственных и правоохранительных органов, а также местных судов и Верховного Суда Казахстана.

Законодательные акты предусматривают систему мер, направленных на противодействие коррупции. В числе таких мер выделяется:

1) антикоррупционные ограничения, налагаемые на государственных служащих, которые выражаются в запрете:

а) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельностью;

б) заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в непосредственном управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы (индивидуальное предпринимательство, акционерное общество, товарищество с ограниченной и дополнительной ответственностью, инвестиционные фонды и т.д.);

в) использовать в неслужебных целях служебную информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения служебной деятельности, государственное имущество;

г) в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами физических или юридических лиц;

д)использовать свое служебное положение в корыстных целях, в том числе в сговоре с иными должностными лицами или гражданами;

е) занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками) или супругом (супругой).

При занятии государственной должности лицо обязано представить декларацию о доходах и имуществе, в том числе находящихся в иностранном государстве, передать в доверительное управление принадлежащие ему активы, доверенному лицу активы, а также ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе.

2) освобождение от занимаемой должности лица, совершившего коррупционное правонарушение, а также руководителя, не обеспечившего мероприятия по противодействию коррупции;

3) привлечение к уголовной ответственности взяткополучателя, взяткодателя, посредника с назначением конфискации имущества и лишением права занятия государственной должности на определенный период, если такое дополнительное наказание предусмотрено санкцией статьи УК Казахстана.

За коррупционные административные правонарушения, не содержащие признаки уголовного правонарушения, предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях.