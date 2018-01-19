Омурбек Бабанов лишился депутатского мандата

Омурбек Бабанов решением Центризбиркома лишен мандата депутата Жогорку Кенеша, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ЦИК.

Комиссия принял заявление политика о добровольном сложении полномочий. В пятницу состоялось заседание членов Центризбиркома, где и был рассмотрен этот вопрос.

Ранее экс-кандидат в президенты Бабанов заявил, что решил "уйти из политики" и сложить полномочия депутата ЖК. По словам Бабанова, еще до президентских выборов он пообещал своей команде, что, если не получит поддержки большинства сограждан, перестанет заниматься политикой.

В настоящее время Омурбек Бабанов находится за границей, куда выехал после выборов, состоявшихся 15 октября. Генеральная прокуратура 4 ноября сообщила, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Следствие ведет ГКНБ.

Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков