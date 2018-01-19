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В Усть-Каменогорске стали появляться волки

19 января 2018, 20:32

Объявлена охота на хищников.

Ветеринары и охотники осмотрели район областного центра, в котором были замечены волки и пришли к выводу, что там могла обосноваться небольшая стая. Теперь специалистам предстоит устранить опасность, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.

На официальной страничке акимата города в Facebоok появилась информация о том, что в 19 микрорайоне люди заметили волков.

«Жители микрорайона КШТ стали делиться тревожными сообщениями о хищнике. На улице Кокжал Барака видели волка, и не одного. Люди боялись за себя и за детей», — сообщается на странице.

19 января сотрудники городского отдела ветеринарии во главе с руководителем проехали на разведку района и беседу с местными жителями. После проверки выяснилось, что там может обитать небольшая стая, волчица с волчатами.

Ветеринары решили связаться с представителями Охотсоюза и устроить совместные рейды по окрестностям КШТ, чтобы устранить опасность.

Фото: соцсети


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