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Отдых в Турции подорожает

19 января 2018, 20:49

Это связано с увеличением потока туристов.

Владельцы гостиниц в Турции намерены поднять цены на отдых. Об этом глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи рассказал изданию The Hurriet Daily News.

Всего в прошлом году Турцию посетили 32 миллиона иностранцев. Рост турпотока составил более 50 процентов. Согласно данным по раннему бронированию, в новом курортном сезоне ожидается увеличение туристического потока в страну.

В связи с этим отельеры задумываются о возможности увеличить прибыль и планируют обновить цены. Основная их цель — выровнять баланс между качеством и ценой отдыха. По словам главы Ягджи, рост стоимости отдыха будет постепенным.

Фото: Ирина Майорова / «Коммерсантъ». Источник: Лента.ру


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