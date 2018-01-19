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Кличко неуместно пошутил про Крещение

19 января 2018, 20:57

Мэр Киева заявил, что совместное купание должно было сплотить украинских чиновников.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с городскими чиновниками окунулся в прорубь в Крещение. Он заявил, что градоначальники тоже умеют шутить, и сказал следующее: "Кто плохо будет работать в следующем году — вынырнет не сразу".

Кличко подчеркнул, что совместное купание было его предложением. Он уверен, что это поспособствует "сплочению и закаливанию команды".

Мэр украинской столицы регулярно выдаёт фразы, которые веселят соцсети, но никак не сочетаются с его должностью. Так, однажды, жалуясь на проблемы с кадрами, он сообщил: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров". Встречается среди его "перлов" и фраза о горячей воде: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её нужно подогреть".

Источник: Лайф. Фото: соцсети


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