Кличко неуместно пошутил про Крещение

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с городскими чиновниками окунулся в прорубь в Крещение. Он заявил, что градоначальники тоже умеют шутить, и сказал следующее: "Кто плохо будет работать в следующем году — вынырнет не сразу".

Кличко подчеркнул, что совместное купание было его предложением. Он уверен, что это поспособствует "сплочению и закаливанию команды".

Мэр украинской столицы регулярно выдаёт фразы, которые веселят соцсети, но никак не сочетаются с его должностью. Так, однажды, жалуясь на проблемы с кадрами, он сообщил: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров". Встречается среди его "перлов" и фраза о горячей воде: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её нужно подогреть".

Источник: Лайф. Фото: соцсети