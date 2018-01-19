В Шымкенте директор автопарка умер на рабочем месте

В Шымкенте от угарного газа погиб директор автобусного парка. Трагический случай произошел накануне в полдень на территории ТОО «Автобус Сервис», передает Zakon.kz со ссылкой на TVK.

По данным областного ДЧС, в комнате отдыха административного здания произошло загорание матраца. Огонь охватил один квадратный метр, однако противопожарная служба не вызывалась. Позже на месте происшествия было обнаружено тело директора, 1947 года рождения.

Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение при курении.

К слову, с начала нынешнего года по области было зарегистрировано четыре случая отравления угарным газом. В результате скончались четыре человека, трое пострадали. За аналогичный период прошлого года произошло пять аналогичных фактов. Один человек погиб и шесть пострадали.

Фото с сайта tvk-uko.kz