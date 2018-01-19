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В Мангыстауской области на АЗС взорвался автомобиль

19 января 2018, 21:31

Машина сначала загорелась, а затем взорвалась.

В Мангыстауской области на автозаправочной станции взорвался автомобиль, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

По словам очевидца, приславшего видео, «автомобиль Toyota 35 загорелся, а потом взорвался на заправке по старой дороге на станцию Мангышлак. Надеемся, никто не пострадал».


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