В Мангыстауской области на АЗС взорвался автомобиль
Машина сначала загорелась, а затем взорвалась.
В Мангыстауской области на автозаправочной станции взорвался автомобиль, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
По словам очевидца, приславшего видео, «автомобиль Toyota 35 загорелся, а потом взорвался на заправке по старой дороге на станцию Мангышлак. Надеемся, никто не пострадал».
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