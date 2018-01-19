В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Животное уже "пользуется" унаследованными средствами — питается креветками и спит на четырех разных лежанках.

В Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от своей хозяйки 30 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Stampa.

Отмечается, что женщина считала питомца главным существом в ее жизни и пожелала, чтобы члены ее семьи в случае болезни животного не жалели денег для его лечения, при необходимости продавая антиквариат и ювелирные украшения.

По словам дочери покойной, хозяйка Джерри любила кота больше, чем своих детей.

Животное уже "пользуется" унаследованными средствами — питается креветками и спит на четырех разных лежанках.