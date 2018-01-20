Что рассказали родные выживших в трагедии на трассе казахстанцев?

Родные пострадавших казахстанцев не находят себе места. О том, что произошло, некоторые из них узнали из новостей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Мама Максата Пернебекова показала нам видеосообщение, которое сын отправил всего за несколько часов до жуткой трагедии.

– Я у всего народа Узбекистана прошу прощения, у матерей погибших ребят, - сказала мама водителя Максата Пернебекова Катира Жолболдиева.

Родные выжившего в страшной катастрофе водителя автобуса Максата Пернебекова в шоке. О том, что Максат остался в живых, они узнали из новостей. Сразу же позвонили ему. Мужчина рассказал, что получил ожоги рук и головы.

– Он спал, а другой водил. Не знаю, как произошло, говорит. Я говорю: «Максат, что, не могли что-ли спасти, дверь не открыли? Почему?». А он говорит: «Әпше, я не знаю, вышел – и взрыв автобуса», - рассказала сестра Максата Камшат Пернебекова.

Родные рассказали, что Максат управлял пассажирским транспортом «Сетра» 4 года. На этом самом автобусе неоднократно ездил в Казань, дорогу знал хорошо. Во вторник рано утром вместе с 55 пассажирами – гражданами Узбекистана – выехал в Россию. В пути Максат Пернебеков записал видеообращение для родных. А через три часа на трассе в Иргизском районе автобус загорелся. Заживо сгорели 52 пассажира, пятерым удалось спастись.

– Здравствуйте, мои родные! Вот, проехал Орал, осталось 170 километров до Иргиза. Очень холодно, -40, может быть, и -45. На мне две куртки. На дороге гололед. Вот, на спидометре 50 километров в час, температура в радиаторе 60 градусов, - говорил сам Максат в видеосообщении.

Родные рассказали, что Максат был наемным работником. Хозяин «Сетры» платил до 60 тысяч тенге за рейс. Но большую часть времени уходило на ремонт автобуса, вспоминают родственники водителя.

– Часто Максат ремонтировал автобус. Хозяин автобуса платил ему зарплату. Он приходил к нам, смотрел, как продвигается ремонт автобуса. Техосмотр, страховку делал хозяин автобуса, - поведала супруга Максата Пернебекова Акнур Масанова.

Айнур Танатова – супруга уцелевшего в этом происшествии 41-летнего Барата Танатова. Женщина рассказала, что супруг поехал в Россию, чтобы купить автомобиль.

– Вечером мне сам позвонил, сказал, что не может сейчас говорить, все расскажет потом. Сейчас его телефон отключен, - сказала супруга Барата Танатова Айнур Танатова.

Автобус «Сетра», в котором сгорели люди, не проходил технический осмотр два с половиной года. У владельца Ордухана Мехтиева не было лицензии на перевозку людей.

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Фото: Радио Азаттык