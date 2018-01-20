В Алматы Hyundai снес забор и перевернулся
Водителя госпитализировали.
Hyundai Accent ехал по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, передает Zakon.kz.
По непонятным причинам, водитель потерял управление в районе поворота на Ремизовку. Автомобиль занесло на разделительную полосу. Иномарка снесла 3 секции разделительного забора и перевернулась.
Водителя госпитализировали.
Причину аварии и состояние водителя на тот момент предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.