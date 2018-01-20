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В Алматы Hyundai снес забор и перевернулся

20 января 2018, 06:59

Водителя госпитализировали.

Hyundai Accent ехал по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, передает Zakon.kz.

По непонятным причинам, водитель потерял управление в районе поворота на Ремизовку. Автомобиль занесло на разделительную полосу. Иномарка снесла 3 секции разделительного забора и перевернулась.

Водителя госпитализировали.

Причину аварии и состояние водителя на тот момент предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.


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