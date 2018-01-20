Пропавшую школьницу нашли дома у ее парня в Алматинской области

Полицейские разыскали учащуюся старших классов сельской школы, без вести пропавшую 11 дней назад в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Одиннадцать дней велись поиски без вести пропавшей школьницы силами районной полиции, педагогическим коллективом школы и жителями ее родного села Кастек. Вначале искали на территории всего села и близлежащей к населенному пункту территории, по родственникам и подругам. Вскоре, полицейские выяснили, что девушка в соцсетях познакомилась и общалась с неизвестным парнем из соседней области.

"Установлено местонахождение девушки, которая, как выяснилось, скрывалась в доме у своего парня селе Кордай Жамбылской области. Вчера оперативники уголовного розыска доставили старшеклассницу в родительский дом", — проинформировали в областной полиции.

Ювенальной полицией беглянка поставлена на профилактический учет. Сотрудниками в присутствии родителей со школьницей проведена соответствующая беседа на тему надлежащего поведения и законопослушности.

Источник: Sputnik Казахстан

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