Человек-синтол начал «трансформацию» и удалил брови

Также он покрасил коротко стриженые волосы в кислотные цвета, губы — в черный, а на глаза нанес макияж Smoky eyes.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», начал обещанную им ранее «трансформацию». Об этом свидетельствуют записи в его аккаунтах в соцсетях, передает Лента.ру.

На странице в вКонтакте он написал, что удалил брови. Также он покрасил коротко стриженые волосы в кислотные цвета, губы — в черный, а на глаза нанес макияж Smoky eyes.

В Instagram Терешин заявил, что планирует «изменить себя до неузнаваемости, таких людей, как я, в России существовать не будет».

Терешин закачал в свои руки значительное количество аналога синтетического масла, за что его окрестили «человеком-синтолом», а конечности — «руками-базуками». После волны насмешек и популярности в сети его пригласили в шоу Андрея Малахова. В интервью YouTube-каналу «The Люди» он утверждал, что ему предлагали 350 тысяч долларов за съемки в американском порно, но он отказался.

Фото: s_1_a_k_e_r_ / Instagram