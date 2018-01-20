Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Человек-синтол начал «трансформацию» и удалил брови

20 января 2018, 08:24

Также он покрасил коротко стриженые волосы в кислотные цвета, губы — в черный, а на глаза нанес макияж Smoky eyes.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», начал обещанную им ранее «трансформацию». Об этом свидетельствуют записи в его аккаунтах в соцсетях, передает Лента.ру.

На странице в вКонтакте он написал, что удалил брови. Также он покрасил коротко стриженые волосы в кислотные цвета, губы — в черный, а на глаза нанес макияж Smoky eyes.

В Instagram Терешин заявил, что планирует «изменить себя до неузнаваемости, таких людей, как я, в России существовать не будет».

Терешин закачал в свои руки значительное количество аналога синтетического масла, за что его окрестили «человеком-синтолом», а конечности — «руками-базуками». После волны насмешек и популярности в сети его пригласили в шоу Андрея Малахова. В интервью YouTube-каналу «The Люди» он утверждал, что ему предлагали 350 тысяч долларов за съемки в американском порно, но он отказался.

Фото: s_1_a_k_e_r_ / Instagram


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...