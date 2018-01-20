Кызылординская область подписала меморандумы о сотрудничестве с Республикой Татарстан

Меморандумы о сотрудничестве по реализации совместных проектов подписаны между акиматом Кызылординской области и ОЭЗ «Иннополис», областным управлением сельского хозяйства и агропромышленным парком «Казань», пишет Zakon.kz.

Делегация Кызылординской области во главе с акимом области Крымбеком Кушербаевым посетила Республику Татарстан для обмена опытом в реализации проектов в сфере информационных технологий, сельского хозяйства и индустрии. В состав делегации вошли руководители госорганов, а также представители компаний и учреждений региона.

Первым объектом посещения стало Агентство по инвестициям, где состоялась презентация экономического потенциала республики.

Далее члены делегации посетили региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов Центра медицинской науки «Эйдос», который был открыт в 2013 году и осуществляет высокотехнологичные разработки в области медицины.

Кызылординцы ознакомились с работой агропромышленного парка «Казань». Это современный, многофункциональный технологичный комплекс, в котором создана система торговли продуктами сельскохозяйственного производства «от фермера к потребителю без посредников», позволяющая сельхозпроизводителю получить все условия для создания успешного бизнеса и реализации продуктов, а покупателю выиграть в цене и качестве продуктов. Здесь созданы все условия для сельхозтоваропроизводителей, где на одной площадке можно хранить, перерабатывать, упаковывать и реализовывать продукцию.

Основным объектом для посещения стала особая экономическая зона «Иннополис», расположенная в 40 километрах от Казани. Иннополис - первый российский город для ІТ-специалистов, открытый в 2015 году. Концепция «Умный город» помогает Иннополису организовать работу инфраструктуры и бизнеса в зоне, социальные услуги и быт жителей так, чтобы жить в ІТ-городе было комфортно. В настоящее время в Иннополисе находятся более 3 тысяч человек и зарегистрировано 120 компаний, из них 56 резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис». Большой интерес вызвала работа университета и лицея «Иннополис», проблемных лабораторий, внедренные принципы корпоративного управления.

По итогам рабочей поездки состоялись переговоры с руководством Республики Татарстан. Аким области Крымбек Кушербаев рассказал о возможных направлениях совместной работы и пригласил принять участие в республиканском татарском празднике «Сабантуй», который пройдет в Кызылорде осенью этого года.

«Сейчас наступает эпоха информации и цифровых технологий, и в этом направлении Татарстан лидер не только в российском, но и на постсоветском пространстве. В том, что здесь очень много интересных ноу-хау наработок, мы убедились, посетив Иннополис. Мы благодарны Рустаму Нургалиевичу Минниханову – президенту Татарстана за поддержку идеи обучения нашей молодежи в университете Иннополиса. Мы уже приступили к разработке совместной Дорожной карты по сотрудничеству», - сообщил аким области Крымбек Кушербаев.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, Кызылординская область интересна для сотрудничества.

«Кызылординская область активно развивается, привлекает инвесторов. Мы заинтересованы в сотрудничестве с регионами Казахстана, не только в торгово-экономической сфере, но и в образовании, инфраструктурно-инновационном развитии, туризме; очень интересны условия поддержки бизнеса. Наши культуры, менталитет и религия очень близки», - отметил Р.Минниханов.

Напомним, что в декабре прошлого года Кызылординскую область посетил с кратким рабочим визитом президент Татарстана Рустам Минниханов.

Следует отметить, что основной темой сотрудничества между Кызылординской областью и Татарстаном стали также сферы образования и здравоохранения.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев и ряд руководителей госорганов области приняли участие в Гайдаровском форуме, который прошел в Москве с 16 по 18 января с.г. в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации.

В xоде форума были обсуждены глобальные тренды, волнующие сегодня все мировое сообщество – экономика и ее переход на «цифру», трансформации в период четвертой промышленной революции.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) с участием ведущих российских и зарубежных ученых, экспертов, руководителей госорганов и бизнеса.

По словам организаторов, в этом году количество участников достигло рекордного числа за всю историю Форума - 15 тысяч человек.