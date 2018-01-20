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Выжившие в горящем автобусе проходят допрос

20 января 2018, 09:13

В ходе осмотра места происшествия обнаружена паяльная лампа, которой предположительно пользовались водители для обогрева.

Вчера 19 января примерно в 19:00 часов местного времени закончился осмотр сгоревшего автобуса в Иргизском районе. Корпус автобуса будет транспортирован в г.Актобе, для проведения тщательной пожаротехнической экспертизы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Актобе.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся допросы водителей (3-х граждан РК) и потерпевших (2-х граждан РУ) оставшихся в живых с указанного автобуса, с целью установления всех деталей происшедшего.

Правительственная комиссия Республики Узбекистан во главе с министром ЧС Рустамом Джураевым завершила свою работу и выразила благодарность всем государственным органам и ведомствам Республики Казахстан за оказанное содействие и помощь.

Правительственной комиссии Республики Узбекистан были переданы тела 52-х погибших из морга г.Актобе, для проведения геномной экспертизы, передачи тел родным и захоронению. Борт с телами погибших вылетел с Актобе в 20:25 часов местного времени.

Заместитель министра внутренних дел РК Е. Тургумбаев проинформировал, что в ходе осмотра места происшествия обнаружена паяльная лампа, которой предположительно пользовались водители для обогрева салона автобуса, и который явился источником огня.

Так же установлено, что в салоне автобуса находилась емкость с бензином.

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Фото: Радио Азаттык


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