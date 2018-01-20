Генсек ООН рассказал об Аральском море и проблеме водных ресурсов в ЦА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш затронул проблему Аральского моря на начавшемся сегодня министерском заседании СБ ООН «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели обеспечения безопасности и развития» затронул проблему водных ресурсов Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня имеют место новые усилия для лучшего управления водными ресурсами, от которых зависит экономическое развитие региона. Эти ресурсы сегодня подвергаются беспрецедентному давлению. Я убедился в ходе своего визита (прим. Казинформа - в Центральную Азию в июне 2017 года), что почти 30% великолепных ледников Таджикистана растаяли лишь за последние десятилетия. Аральское море - это ужасающее напоминание о последствиях неэффективного управления», - сказал он.

Дипломат отметил, что страны должны использовать эти экологические катастрофы для того, чтобы призвать к большему сотрудничеству и активной работе.

«Правительства Центральной Азии активизировали сотрудничество в сфере водных ресурсов: организуют двусторонние водные комиссии, заключают соглашения. Это - важный урок для Афганистана, где сельское хозяйство зависит от воды, и на его долю приходится около половины всей экономики», - отметил А.Гутерриш.

Он напомнил, что ООН поощряется посредничество и диалог через Региональный центр ООН для превентивной дипломатии в Центральной Азии. Центр помогает модернизировать региональную нормативную правовую базу в области управления трансграничными водными ресурсами и привлекает Афганистан к усилиям по наращиванию потенциала в области водной дипломатии.

«Выработка совместных подходов для управления общими водными ресурсами, включая механизмы урегулирования споров помогают формировать доверие в двусторонних и многосторонних отношениях. Это, в свою очередь, ведет к большим инвестициям и процветанию во благо всех», - подчеркнул генеральный секретарь ООН.