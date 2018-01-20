Французский сайт поставил Головкина на третье место в P4P-рейтинге

Издание SFR Sport опубликовало свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин занял в нем третье место.

P4P-рейтинг французского издания SFR Sport:

1. Василий Ломаченко (10-1, 8 КО)

2. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО)

3. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)

4. Эррол Спенс (22-0, 19 КО)

5. Майки Гарсия (37-0, 30 КО)

6. Джермелл Чарло (30-0, 15 КО)

7. Энтони Джошуа (20-0, 20 КО)

8. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)

9. Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО)

10. Артур Бетербиев (12-0, 12 КО).

Фото: SPORTS.KZ