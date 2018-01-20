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Вандал написал одно слово размером в 17,5 тысячи квадратных метров

20 января 2018, 10:25

Масштабное граффити представляет собой одно повторяющееся несколько раз слово Create.

Английский стрит-арт-художник Бен Айн создал картину размером в 17,5 тысяч квадратных метров в Лондоне, передает Лента.ру.

Масштабное граффити представляет собой одно повторяющееся несколько раз слово Create («Твори»), написанное разноцветными буквами. Граффитчику понадобилось 500 часов, чтобы завершить работу.

На создание произведение ушло 2,85 тысячи литров краски, для смешивания которой использовалась 200-литровая ванна. Айну помогали 30 волонтеров и шесть художников.

Отмечается, что полностью рассмотреть картину удастся только с высоты птичьего полета. Чтобы следить за тем, правильно ли соблюдаются пропорции при рисовании, Айн наблюдал за процессом с помощью дронов.

Бен Айн — английский коммерческий художник и вандал. Одна из его работ находится в коллекции бывшего президента США Барака Обамы.

Фото: Zippo


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