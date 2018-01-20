В пользу незаконно осужденного Верховный суд взыскал 100 тысяч тенге с министерства финансов

В Сарыаркинский районный суд Астаны обратился с иском к министерству финансов незаконно осужденный о взыскании 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК. Суд, рассмотрев иск, отказал в его удовлетворении. С этим решением согласилась и апелляционная инстанция. В результате М. обратился в Верховный суд.

Как поясняется, Экибастузский городской суд Павлодарской области признал М. виновным и по статье 108 УК оштрафовал на 53 025 тенге (25 МРП). Ранее судом в отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Павлодарский областной суд приговор отменил, признал М. невиновным во вменяемом уголовном правонарушении и оправдал его за отсутствием события правонарушения.

«Суды, отказывая в удовлетворении иска, исходили из того, что приговор в отношении осужденного в законную силу не вступил и к исполнению не обращался, досудебное расследование по делу органами уголовного преследования не проводилось, и к истцу не применялись какие-либо меры по ограничению свободы и иного принудительного характера. Судебная коллегия высшего судебного органа в ходе рассмотрения дела посчитала выводы местных судов ошибочными», - отметили в Верховном суде.

Указывается, что согласно пункту 1 статьи 923 ГК вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном законодательными актами.

При этом часть 1 статьи 38 УПК регламентирует возмещение вреда, причиненного лицу в результате незаконного осуждения, из бюджетных средств в полном объеме независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс.

«В отношении истца была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая отменена только судом апелляционной инстанции. М. находился в статусе осужденного со дня вынесения приговора и до оправдания. В течение этих двух месяцев его права были ограничены, в результате чего М. испытал нравственные страдания, - рассказали в Верховном суде. - Незаконное осуждение вызвало чувство подавленности, безысходности, разочарования, унижения и стыда, а также негативно отразилось на его деловой репутации. Ввиду изложенного, доводы истца о причинении ему морального вреда в результате указанных действий органа уголовного преследования, признаны обоснованными».

Как подчеркнули в ВС РК, местные суды не устранили нарушение прав незаконно осужденного. Сделан необоснованный вывод о том, что поскольку в приговоре не указано о реабилитации М., соответственно он не имеет права на возмещение морального вреда, тогда как указанное право принадлежит оправданному лицу в силу положений закона - части 1 статьи 37 УПК.

Верховный суд, учитывая вышеизложенное, отменил вынесенные по делу судебные акты и удовлетворил иск М. частично. С министерства финансов в пользу истца взысканы 100 000 тенге в возмещение морального вреда.