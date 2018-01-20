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Ким Кардашьян и Канье Уэст посвятили имя своей дочери городу

20 января 2018, 11:18

Кардашьян и Уэст стали родителями в третий раз.

Американская телезвезда Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст назвали свою новорожденную дочь Чикаго. Об этом в своем Twitter написала сама Кардашьян, передает Лента.ру.

Пост состоит всего из двух слов — «Чикаго Уэст».

Пользователи в комментариях удивились необычному выбору имени. «Похоже на дорожный указатель», «Отличное имя, когда остальные слова закончились», «Ее первыми словами станут звуки выстрелов», — писали посетители страницы Кардашьян.

Кардашьян и Уэст стали родителями в третий раз. Они воспользовались услугами суррогатной матери. Старшую дочь звездной пары зовут Норт («Север»), сына — Сейнт («Святой»).

Певица Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z, подарили новорожденной бриллиантовый браслет стоимостью более 20 тысяч долларов.

Фото: Eduardo Munoz / REUTERS


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