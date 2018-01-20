Доклад Вице-министра национальной экономики РК Жумангарина С. М. на презентацию проекту Закона

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности

(г. Астана, 16 января 2018 года)

В основе предлагаемого Вашему вниманию проекта закона, разработанного с участием бизнес-сообщества, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», лежит ряд поручений Главы государства, направленных на кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, которые даны в Послании Главы государства от 31 января 2017 года.

Данные поручения являются взаимосвязанными между собой и их качественное исполнение, в конечном счете, должно существенно повлиять на формирование благоприятного бизнес-климата в стране.

С учетом проводимой политики по дерегулированию и снижению издержек бизнеса, устранению административных барьеров и стимулированию развития предпринимательства Законопроект разработан по следующим направлениям:

· реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности;

· регулирование информационных инструментов;

· реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигоссектором;

· совершенствование анализа регуляторного воздействия;

· фронтальное снижение издержек бизнеса;

· выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции;

· совершенствование механизма выявления и пресечения ценовых и тарифных сговоров;

· улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Всего законопроектом вносятся порядка 1000 поправок в 13 кодексов и 100 законов.

Позвольте коротко остановиться на каждом направлении законопроекта.

По поручению главы Государства Правительством проведена масштабная ревизия контрольно-надзорной деятельности госорганов.

По итогам работы предлагается законодательно:

1) исключить 25 сферы контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении.

2) исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 117 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности.

4) исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 39 статьям Кодекса об административных правонарушениях.

На сегодня государственный контроль и надзор проводится с учетом распределения проверяемых субъектов по четырем группам.

К первой группе отнесены сферы, контроль и надзор в которых будет осуществляться посредством особого порядка. Это 7 сфер контроля и надзора (в области радиационной безопасности населения, в области атомной энергии, в области пожарной безопасности, за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ, в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области промышленной безопасности).

Суть проверок по особому порядку в том, что таким проверкам подлежат только субъекты, отнесенные к высокой степени риска. Сохраняется периодичность проверок, так например, в области пожарной безопасности (из общего количества объектов СЧП (105 091) к высокой степени риска отнесены только 11% объектов (11 624), в сфере санэпидблагополучия к высокой степени риска отнесены только субъекты высокой эпидемической значимости.

Ко второй группе отнесены сферы, в отношении которых проводятся выборочные проверки, назначаемых на основе системы оценки рисков. Это подавляющее большинство сфер контроля и надзора, предусмотренных в ПК.

К третьей группе отнесены - внеплановые проверки (в случае наличия обращений, жалоб и других оснований, предусмотренных п.3 ст. 144 ПК).

К четвертой - иные формы контроля и надзора, носящие предупредительно - профилактический характер.

Данная систематизация проверок по группам позволило снизить количество проверок в отношении бизнеса более чем в 4 раза за последние 5-7 лет (до 81 тыс. проверок в 2017 г. по сравнению с 349 тыс. проверок в 2010 году).

Но, несмотря на это сегодня, имеется определенная контрольная нагрузка на бизнес.

Это обусловлено тем, что у контролеров имеются широкие властные полномочия, в том числе дискреционного характера, которые позволяют толковать требования законодательства по своему усмотрению, и принимать меры административного воздействия.

Так, практика показала, что действия органов контроля и надзора ограничены проведением проверочных действий, тогда как задача государственного контроля и надзора состоит в обеспечении безопасности в целом, а не констатация фактов правонарушения и применения мер наказания.

Государство декларируют принципы перехода на партнерские взаимоотношения с бизнесом. Это установлено в Предпринимательском кодексе и Концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года и другими НПА.

Однако указанные принципы не всегда реализуются государственными органами при реализации своих контрольных и надзорных функций.

Представляется необходимым обеспечить переход деятельности государственных органов на менталитет обслуживания при проведении контрольной и надзорной деятельности. Приоритетными принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения в целях обеспечения интересов потребителей и государства.

В этой связи, в рамках проекта Закона концептуально меняется система государственного контроля и надзора, то есть взамен проверок осуществляемых по выборочному порядку внедряется новый институт профилактического контроля.

Основными задачами профилактического контроля будут являться выявление причин и условий противоправного поведения субъекта контроля, разъяснение правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения подконтрольного субъекта.

Отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства.

В свою очередь, законопроектом внедряемый профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля будет осуществляться на основе оценки рисков, их регистрации в органах прокуратуры, уведомления субъекта проверки. По итогам такого контроля выдается предписание об устранении нарушений.

При этом в случаях выявления грубых нарушений по результатам профилактического контроля и надзора с посещением, за государственным органом будет сохраняться право проведения повторной уже внеплановой проверки в целях перепроверки устранения выявленного в ходе профилактического контроля нарушений.

Так, мы делаем большой шаг вперед по изменению общественного сознания, который позволит выстроить партнерские взаимоотношения с предпринимательством и коренного изменения ментальности и поведения устоявшейся системы государственного контроля и надзора. Безусловно, данные новшества интегрируются с проводимой сегодня политикой модернизации общественного сознания.

Одной из значительной нагрузкой на бизнес является срок проведения проверок. Также проектом закона предлагается сократить сроки проведения проверок по особому порядку и профконтроля с посещением субъекта (объекта) - с 30 до 15 рабочих дней, внеплановые проверки - с 30 до 10 рабочих дней;

Вместе с тем, ограничены возможности неоднократного продления срока проведения проверок и профконтроля не более одного раза продления проверок по особому порядку и профконтроля с посещением субъекта (объекта) - до 15 рабочих дней, внеплановые проверки - до 10 рабочих дней.

Это, несомненно, позволит снизить издержки и давление относительно предпринимателей, связанные с отвлечением его от основной его деятельности.

Сегодня бизнес обременен большим количеством информационных инструментов, то есть законодательно установленной обязанностью по сдаче различной отчетности, направления информации, в том числе в форме справок, сведений, выписок, деклараций, уведомлений и иных заполняемых документов.

При этом зачастую данные формы являются весьма объемными, отсутствует какая-либо регламентация их заполнения, что, конечно же, является одной из самых значимых нагрузок на бизнес.

Поэтому нами проведена ревизия законодательства, по итогам которой выявлено более 1600 информационных требований.

В результате законопроектом предусматривается законодательное закрепление перечня информационных инструментов (на уровне приказа МНЭ), пересмотр их определения и видов, а также сокращение количества и оптимизация в целом.

При этом любое дополнение данного перечня будет возможно только после проведения АРВ и одобрения Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Казахстан.

Таким образом, все информационные инструменты и порядок их представления будут четко регламентированы, а их количество только на первом этапе реформы планируется сократить на 30 %. В последующем планируем проработать возможность автоматизации процессов их предоставления.

Сегодня физические и юридические лица для осуществления своей деятельности вынуждены получать различные услуги от субъектов естественных монополий и квазигосударственного сектора.

К примеру, для подключения к электросетям необходимо получение технических условий у энергоснабжающих организациях, оператор магистральной железнодорожной сети согласовывает планы перевозок грузов, для реализации зерна необходимо получение паспорта качества (ГУ «Республиканская карантинная лаборатория»), а для проведения регистрационных испытаний ветеринарных препаратов, кормовых добавок - соответствующее согласование (РГП на ПХВ «Национальный рефератный центр по ветеринарии»).

Сейчас такие услуги законодательно не урегулированы, на практике они оказываются в порядке и на условиях определяемых самими субъектами и зачастую на платной основе. Соответственно бизнес несет определенные затраты, как финансовые, так и временные.

Поэтому для четкой регламентации таких услуг законопроектом предусматривается утверждение Правительством перечня выявленных 75 таких услуг, а Министерством национальной экономики - порядка их оказания. Контроль за предоставлением таких услуг будет также осуществляться Министерством национальной экономики. В дальнейшем планируем провести работу по автоматизации данных услуг.

Таким образом, будет обеспечена защита прав и интересов предпринимателей при взаимодействии с субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора.

Для качественной оценки издержек и выгод от вводимого государством регулирования предусматриваются меры по расширению действия института АРВ, а именно:

· распространение процедуры АРВ на все решения местного уровня, а также ведомств центрального государственного органа (сегодня охвачены только решения маслихатов);

· усиление оценки действующих способов воздействия на поведение бизнеса, посредством признания неэффективным регуляторного инструмента в порядке его пересмотра;

· регламентация изъятий определённых сфер из предмета АРВ.

Указанные меры позволят обеспечить участие бизнеса в регулировании предпринимательской деятельности и защиту их интересов на региональном уровне.

Ведется работа по фронтальному снижению издержек бизнеса. Речь идет о сокращении непроизводственных затрат предпринимателя в различных сферах, включая техническое, экологическое, антимонопольное регулирование, земельные отношения, естественные монополии и пр.

Для выявления издержек, которые несет на сегодня предприниматель, проведена большая экспертно-аналитическая работа и опрос НПП «Атамекен» в регионах.

В целях снижения выявленных издержек бизнеса предлагается:

· введение обязанности уполномоченного органа размещать на своем интернет-ресурсе ежеквартально обновляемую информацию о наличии свободных и доступных мощностей;

· снижение ставок сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств с 3 до 1 МРП;

· установление для местных исполнительных органов сроков (не позднее 90 дней со дня отказа) для проведения торгов (конкурса, аукциона) по испрашиваемому земельному участку, в случае отказа в предоставлении права на земельный участок по причине необходимости проведения торгов (конкурса, аукциона);

· отмена излишних требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства, в том числе по прохождению повторной государственной экологической экспертизы, а также по предоставлению товарными биржами ежедневной отчетности;

· упрощение процедуры сертификации товаров путем признания иностранных сертификатов соответствия от завода-изготовителя из страны-члена ОЭСР;

· расширение применения института уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, в частности, распространение на антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка и антиконкурентные соглашения, за исключением горизонтальных, и др.

Для создания благоприятной конкурентной среды разработан ряд поправок, направленных на устранение норм, препятствующих конкуренции, которые выявлены в рамках проводимой ревизии законодательства.

В частности предлагается:

1) установление конкурсного порядка выбора государством регистратора зерновых расписок и экспертной организации в хлопковой отрасли;

2) допуск физических лиц-оценщиков к оценке ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия при обязательном страховании в случае несогласия с результатами оценки, проведенной страховой организацией;

3) отмена исключительных прав республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства по предоставлению специального курса о технике безопасности при охоте;

4) отмена представления рекомендаций Межведомственной комиссии по радиочастотам при проведении конкурса по предоставлению прав на использование радиочастотного ресурса;

5) отмена исключительного права республиканского государственного предприятия по обеспечению карантина растений по проведению работ по обеззараживанию подкарантинной продукции методом газовой дезинсекции (фумигационные отряды).

Для совершенствования правового механизма борьбы с картелями на законодательном уровне будет введен запрет на координацию деятельности поставщиков закупок, участников торгов, если эти действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В случае нарушения данного требования должностные лица будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере ста месячных расчетных показателей. В случае совершения повторного действия в течение года после наложения административного взыскания будут подвергнуты штрафу в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено усиление полномочий антимонопольного органа при проведении антимонопольных расследований. Так, предлагается детально прописать процесс сбора доказательств: проведение фото-, аудио-, видеозаписи, осмотр предметов, электронных и бумажных документов и других носителей информации, находящихся в помещении и на территории объекта расследования, истребование объяснений у объектов расследования и иных заинтересованных лиц.

Указанные меры позволят антимонопольному органу эффективно вести институциональное регулирование на торгах и закупках, направленное на защиту конкуренции и недопущение сговоров и слияний.

По результатам Доклада Всемирного Банка «Doing Business 2018» Казахстан занял 36-ю позицию среди 190 стран.

Казахстан опередил в рейтинге «Doing Business» такие страны ОЭСР, как Италия (46), Бельгия (52), Израиль (54), Турция (60). Греция (67), Среди стран Таможенного союза ЕАЭС Казахстан опережает в рейтинге Белоруссию (38), Армению (47), Молдавию (44), Киргизию (77).

Казахстан занял 1 место по индикатору «Защита миноритарных инвесторов». Второй год Казахстана находится в первой десятке стран по «Исполнению контрактов» 6 место. Сохранена позиция Казахстана по индикатору «Регистрация собственности» 17 место.

При этом по семи индикаторам рейтинга «Doing Business» позиции Казахстана находится ниже 35 места. Так, по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» 39, «Регистрация предприятий» 41, «Налогообложение» 50, «Получение разрешений на строительство» 52, «Присоединение к электрическим сетям» 70, «Получение кредитов» 77, «Международная торговля» 123 место.

В целях достижения задачи поставленной Главой государства по вхождению в первую 30-ку стран в рейтинге «Doing Business» Правительством проводится системная работа по улучшению делового климата в стране и позиции Казахстана в рейтинге «Doing business» Всемирного Банка. В рамках данной работы проектом Закона предусмотрен 6 пакет реформ по улучшению условии ведения бизнеса ожидается, что данные реформы положительно повлияют на 8 индикаторов рейтинга «Doing Business» Всемирного Банка.

В целях сокращения операционных издержек бизнеса и продолжения реформ по исключению требования печати предлагается введение запрета государственным органам и финансовым организациям требование печати на документах субъектов частного предпринимательства.

Сегодня подача документов в суд может осуществляться в электронном формате, и весь судебный процесс оснащен необходимыми средствами аудио и видеозаписи. Однако, необходимо законодательно закрепить порядок применения таких технических средств. В этой связи, соответствующее структурное подразделение Верховного Суда (Департамент, осуществляющий организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов) наделяется компетенцией по определению порядка подачи документов в судебные органы в электронном формате и применение средств технических средств в ходе судебного разбирательства.

В сфере строительства будет совершенствоваться принцип «одного окна» в части экологической экспертизы проектов в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. Регламентируется порядок профилактического контроля и надзора с посещением объекта строительства. Вводится положение единого архитектурного стиля для городов, также в целях исключения излишних согласований в местных исполнительных органов эскизных проектов, генеральных планов объектов при выдаче технических условий вводиться порядок разработки проектов детальной планировки. В случае наличия у заказчика соответствующего права на землю местным исполнительным органам запрещается требования дополнительного решения.

В целях регулирования порядка и сроков уведомления орган дорожной полиции при проведении работ на проезжей части дороги и недопущения увеличение сроков при подключении к системе электроснабжения предлагается определить, что уведомление о производстве дорожных и других работ направляется производителем работ.

Чтобы усилить защиту прав миноритарных участников компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) будет дополнена в части определения аудиторской организации для проведения аудита, а компетенция исполнительного органа ТОО в части определения размера оплаты услуг аудиторской организации. Оптимизируется порядок выплаты дивидендов акционерным обществом.

Для привлечения дополнительных источников финансирования процедур банкротства и реабилитации предлагается ведения инструментов факторинга и финансового лизинга. Вводится порядок раздельного голосования кредиторов при одобрении плана реабилитации для защиты прав кредиторов.

Предлагается упрощения института залога движимого имущества путем исключения требования по проведению оценки залога.

В случае если залогом будет выступать движимое имущество, предлагается распространения залогового права на будущие или приобретенные впоследствии активы и автоматического отнесения к активам, полученным в результате использования исходных активов только в объеме требования, которое не обеспечено заложенным движимым имуществом.

В целях последующего объединения земельного и правового кадастра предлагается передать функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с Министерства юстиции в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Дополнительно для полноценного раскрытия потенциала бизнеса на местах социально-предпринимательские корпорации будут преобразованы в региональные институты развития. Теперь акиматы будут самостоятельно определять приоритетные направления деятельности СПК.

В целях совершенствования и упрощения участия бизнеса в нормотворческой работе госорганов предусмотрены поправки по совершенствованию деятельности экспертных советов.

В целом принятие законопроекта позволит обеспечить масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономию ресурсов, рост производительности труда, и улучшение бизнес-климата.

Уважаемые депутаты, хотел бы обратить Ваше внимание на важность принятия норм, касающихся работы по улучшению позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business», до 1 марта 2018 года, чтобы результаты проведенных реформ были учтены в отчете Всемирного Банка «Doing Business-2019».