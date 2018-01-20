Доклад первого Вице-Министра национальной экономики Республики Казахстан Даленова Р.Е. на брифинге в Службе центральных коммуникаций

(г. Астана, 19 января 2018 года)

Новый Налоговый кодекс принят. С 1 января т.г. уже применяется новый Налоговый кодекс.

Это третье поколение Налогового кодекса. Первый Кодекс был принят в 2001 году. Второй через 8 лет, в 2009-м. И вот через 9 лет вступил в силу новый Налоговый кодекс.

Что в нем нового, и какое отличие от двух предыдущих Кодексов? Первый Кодекс кодифицировал нормы, второй снизил налоговую нагрузку, задачей третьего Кодекса является изменение идеологии и упрощение.

В целом, в новом Налоговом кодексе предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования.

Идеология направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получили различные сектора экономики. Администрирование упростилось, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.

Многие новшества в большей мере интересны профессиональным бухгалтерам, экономистам, отраслевым налогоплательщикам и так далее. Поэтому более подробно я остановлюсь позже.

Я хотел бы начать с налоговых изменений, которые интересны простым гражданам или о том, как решены вопросы, возникающие в повседневной жизни человека как налогоплательщика. Изменения хорошие, и они следующие.

Например, при угоне автомобиля собственник не должен будет продолжать платить налог на транспорт. Независимо снял с учета или не снял. Поиски могут идти долго: и год и два и более. Раньше собственник платил налог, пока не снимет с учета, теперь не надо.

Другое новшество для автолюбителей - станет меньше уплата госпошлины за выдачу дубликата гос.номера при его утере. Раньше при утере одного номера приходилось брать полный комплект номеров, т.е два номера, и платить госпошлину больше (2,8 МРП - 6 734 тенге). Теперь можно получить дубликат одного номера и заплатить госпошлину за один номер (1,4 МРП - 3 367 тенге).

После снятия с учета авто, его номер сдается в органы внутренних дел. Он будет храниться в течение 30 дней. Потом уничтожается. Если, человек хотел присвоить свой старый номер в течение этого срока, он должен был платить госпошлину. Теперь, за повторное присвоение номера в течение 30 дней не надо будет платить.

Сегодня, в стране насчитывается 3 млн. 853 тыс. автомобилей, из них полмиллиона новые, не старше 3 лет. Каждый пятый гражданин владеет автомобилем.

Налог на имущество, земельный налог теперь надо платить по итогам года. Например, за 2017 год надо будет заплатить до 1 октября 18 года. Раньше было в тот же год, год в год. Например, если квартиру продали, то налог вам смогут поделить между новым и старым владельцем. Это удобно! У нас порядка 5 млн. владельцев имущества.

Отменена госпошлина за регистрацию места жительства (раньше было 0,1 МРП или 241 тенге).

Кто усыновил детей-сирот, тот получит освобождение от подоходного налога в пределах дохода 2,1 млн. тенге в год.

Для одного из родителей ребенка, который стал инвалидом, будет льгота по земельному налогу, регистрационным сборам, госпошлине (в среднем 9 тыс. тенге). Это касается 76 тыс. граждан.

Отменен подоходный налог при прощении кредита. Если банк будет списывать кредит гражданину, то удерживать в бюджет 10% от суммы списания не надо.

Когда оператор мобильной связи дарит бонусы абоненту за то, что тот делает безналичные покупки за счет баланса, то такие бонусы не облагаются подоходным налогом. Для оператора исчезает налоговое препятствие для начисления бонусов.

Доходы личного подсобного хозяйства в пределах

700 тыс. тенге не будут облагаться подоходным налогом. Кто сдает молоко, мясо сам не будет платить налог, или если за него платил заготовитель, то удерживать подоходный налог не надо.

Заготовители металлолома, когда собирают лом, будут удерживать подоходный налог не 10% а 1,5%. Легально сдавать металлолом станет выгодно. Это легализует большое число самозанятых.

Сегодня, кто торгует через социальные сети, могут перейти на электронную площадку, и тогда не надо будет платить подоходный налог (Электронных площадок достаточно, это: Сату, Дарбазар, Чоколайт, Флип и т.д.). Условия для получения льготы: оформление сделок в электронной форме и оплата за товары производится безналичным платежом. Доходы от электронной торговли товарами должны составлять не менее 90 процентов СГД.

Льготами на СЭЗ МЦПС «Хоргос» могут теперь пользоваться не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели (ИПН, налог на имущество и землю, плата за пользование зем.участка).

Станет выгодно легально сдавать квартиру (патент). Раньше надо было платить 2% от дохода, теперь ставка снижена вдвое. Это режим патент для малого бизнеса.

Для малого бизнеса с чуть большими оборотами есть другой режим - упрощенная декларация. Там платится 3% с оборота. Теперь критерии, лимиты доходов расширены, и применять этот режим смогут большее число налогоплательщиков (Для ИП разрешенный доход было 79 млн. тенге, стало 115 млн. тенге, а нанимать наемных работников можно не 25, а 30). Режимами патент и упрощенная декларация пользуются около 1 млн. бизнесменов (патент - 354 тыс., УД - 646 тыс. (из них ИП - 551тыс., ЮЛ - 94тыс.). Это большое число, и оно увеличится. Открыть и вести бизнес станет проще.

***

ИДЕОЛОГИЯ

Так какие ключевые изменения? В первую очередь, изменена идеология Налогового кодекса.

Идеология направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика.

Во-первых, все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры.

Во-вторых, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция.

В-третьих, требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования.

В-четвертых, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля.

В-пятых, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным обо всех изменениях Налогового кодекса.

Для применения на практике нормы по принятию поправок требуется адаптационный период. В связи с чем, нормы вводятся в действие с 2020 года.

Также, изменилась структура Налогового кодекса. Каждый раздел максимально персонализирован.

Развитие МСБ

Для развития малого и среднего бизнеса сохранены действующие специальные налоговые режимы. Раньше бизнесмен мог выбрать по своему усмотрению любой из 3 режимов. Или патент, или упрощённая декларация (платится в виде процентов от оборота), или общеустановленный, когда ведется подробный учет.

Теперь вводится дополнительный 4-ый режим, также на выбор. Это режим фиксированного вычета. Это переходный режим между малым и крупным бизнесом. В этом режиме критерии большие, в три раза больше чем в упрощенной декларации (УД - 115 млн., режим фиксированного вычета - 347 млн.). Так, максимальный доход в год составляет 347 млн. тенге и количество наемных работников может составлять 50 человек. Можно вычитать без подтверждения 30% своей выручки. Это удобно у кого обороты уже стали большие, а вести бухучет и показывать затраты пока не может.

В патенте снижена ставка с 2% до 1%, кроме торговли. Для них ставка 2% сохранена. Если они принимают платеж по карточке, то есть по безналу, то ставка будет не 2%, а 1%.

С 2020 года сокращается срок исковой давности для малого и среднего бизнеса с 5 до 3 лет. Т.е раньше налоговые органы могли проверить, перепроверить весь пятилетний период. Теперь период для предъявления претензий сокращается с 5 до 3 лет.

Сохраняется порог по НДС в размере 30 тыс. МРП

(72 млн тенге). То есть, количество плательщиков НДС не увеличится. Как вы знаете, ранее было предусмотрено его снижение к 2020 году до 15 тыс. МРП (36 млн тенге).

Также, предусмотрено освобождение от налогообложения услуг, полученных в виде нефинансовой поддержки в рамках государственных и отраслевых программ (Дорожная карта бизнеса - 2020).

Развитие АПК

Для аграрного сектора так же предусмотрены стимулирующие меры.

Крестьяне пользуются специальным режимом - Единый земельный налог (ЕЗН). Это хороший льготный режим. Но над крестьянами, имеющими большие обороты, висела угроза стать плательщиками НДС и лишиться льготного режима. Теперь норма подправлена, крестьяне на ЕЗН не будут являться плательщиками НДС не зависимо от оборота.

Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда отменен социальный налог за главу, членов и работников КФХ (ставка 0,2 МРП или 481 тенге).

Крестьянам можно осуществлять иные виды деятельности (реализация старой, вышедшей из строя техники или сдачи ее на металлолом, услуги по очистке снега и т.д.). Они будут вести раздельный учет и не терять льготный режим (количество КФХ на ЕЗН - 174 594).

До настоящего времени КФХ были вынуждены переходить на общеустановленный режим налогообложения при осуществлении деятельности, не предусмотренной для КФХ.

С 2020 года в данном режиме налог будет определен с оборота в размере 0,5% (сейчас зависит от оценочной стоимости).

Сельхозкооперативы, заготавливающие для сбыта продукцию, получили право применять льготный режим для сельхозтоваропроизводителей.

Аффилированные лица также будут вправе применять данный льготный режим. До сегодня, если один и тот же учредитель являлся учредителем в двух юр.лицах, то льготой могло воспользоваться только одно из двух юр.лиц, теперь оба юр.лица могут воспользоваться льготным режимом.

Недропользование

В сфере недропользования простимулированы инвестиции в геологоразведку.

Учитывая мировую практику, отменен налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. В мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует такой налог. По сути, данный налог платили угледобывающие компании.

Также, с 2019 года отменяется бонус коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Зато введены арендные платежей на период разведки. При этом если разведка затягивается, период удлиняется, то ставки повышаются. Это сделано для ускорения разведки твердых полезных ископаемых (ставка за 1 блок (2кв. км) на этапе разведки от 1 до 3 лет 15 МРП, 4-5 лет 23 МРП, 6-7 лет 32 МРП, 8-12 лет 60 МРП, на этапе добычи 215 МРП за 1 блок).

Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование.

Также, снижена ставка НДПИ на олово с 6% до 3%.

Это сделано для рождения новой отрасли металлургии - оловянной промышленности. Сегодня производства олова нет, уплаты НДПИ нет.

Финансовый сектор

Для оздоровления финансового сектора также предусмотрены стимулирующие меры.

В связи с обязательным переходом с МСФО 39 на 9 при перерасчете провизий возникает положительная разница, так как новый стандарт направлен на формирование дополнительных провизий по неработающим кредитам.

В целях стабилизации финансового рынка положительная разница будет относиться на вычеты.

При передаче проблемных активов коллекторам дисконт коллектора будет облагаться по факту после отработки актива.

В целях повышения ликвидности рынка золотых слитков, освобождена от НДС реализация инвестиционного золота.

Реальный сектор

Предусмотрены стимулы для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК).

Освобождены от НДС импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.

При импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного склада, предоставлено освобождение от НДС.

Передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК.

В целях стимулирования производства аффинированного золота освобожден от НДС импорт необработанных драгоценных металлов (лом, отходы, сырьевые товары).

Инвестиционные проекты

Раньше инвестиционные преференции предоставлялись только для новых проектов и новым предприятиям. Теперь инвестиционные преференции доступны и действующим предприятиям, если они модернизуют свои мощности.

Льгота будет действовать на срок не более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии если инвестиции не менее 5 млн. МРП.

Налогообложение СЭЗ

Для усиления стимулирующей роли налоговых льгот, для участников СЭЗ уточнены условия применения льгот.

В связи с отсутствием доходов от приоритетных видов деятельности в период строительства соотношение доходов «90/10» не соблюдается и, соответственно, льготы по налогу на имущество и земельному налогу не применяются в начальный период деятельности.

В целях эффективности льгот, предусмотрено ведение раздельного учета от льготируемой и другой деятельности

и предоставление налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество с момента регистрации.

Продлен режим экстерриториальности для участников СЭЗ «ПИТ» на срок до 2028 года.

Также, для участников СЭЗ «ПИТ» условия по льготе по социальному налогу привязаны к соотношению расходов на оплату труда к общим расходам (старое условие: «-расходы на оплату труда не менее 50% СГД»; новое условие «- соотношение ФОТ к общей сумме расходов как 70/100»).

Оптимизация льгот и платежей

В части модернизации льгот, предусмотрено повышение их эффективность путем точечных изменений.

В частности, отменены сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях.

Исключены ряд льгот. К ним относятся освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок.

Администрирование

Вводится трехвекторное администрирование, горизонтальный мониторинг, контрольный счет НДС, сокращены основания для проведения проверок.

Также, пересмотрены нормы, связанные с «лжепредпринимательством», в том числе исключены нормы, влекущие доначисление КПН и НДС добросовестным контрагентам по схемам, аналогичным для лжепредприятий.

Одним из актуальных вопросов было упрощение текста и сокращение ссылок.

Проведена работа по инвентаризации всех отсылочных норм. Сокращены ссылки на внешние источники. Исключена основная часть перекрестных ссылок.

Уточнены ряд ссылок. Такие ссылки, как «если иное не предусмотрено настоящим кодексом» заменены на конкретную статью, пункт, подпункт.

Например, снизилось количество ссылок по имущественному налогу на 32%, по социальному налогу на 45%, по транспортному налогу на 19%, в администрировании на 242 или на 33%, в налоговых формах на 49 или на 57%.

При этом, некоторые ссылки сохранены для удобства применения, так как их исключение значительно увеличит объем текста. Использование ссылок является наработанной практикой применения законодательства. Многие налогоплательщики привыкли работать со ссылками.

Также, в целях упрощения текста, исключения разночтений, уточнены некоторые нормы.

Таковы основные налоговые новеллы. Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений.

Это улучшит инвестиционную привлекательность страны, простимулирует бизнес, уменьшит число проверок и налоговые споры, упростит администрирование.

Налоговая политика в целом станет ясной и предсказуемой.