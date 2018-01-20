Дияс не смогла выйти в третий круг парного турнира Australian Open

20 января 2018, 12:06

В матче второго круга Зарина совместно с польской спортсменкой Магдой Линетт уступила чешскому тандему Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии, сообщает Sports.kz.

В матче второго круга Зарина совместно с польской спортсменкой Магдой Линетт уступила чешскому тандему Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — 4:6, 2:6.

Соперницами Крейчиковой и Синяковой в следующем раунде станут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Фото: SPORTS.KZ


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