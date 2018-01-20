Дияс не смогла выйти в третий круг парного турнира Australian Open
20 января 2018, 12:06
В матче второго круга Зарина совместно с польской спортсменкой Магдой Линетт уступила чешскому тандему Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии, сообщает Sports.kz.
В матче второго круга Зарина совместно с польской спортсменкой Магдой Линетт уступила чешскому тандему Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — 4:6, 2:6.
Соперницами Крейчиковой и Синяковой в следующем раунде станут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Фото: SPORTS.KZ
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