Генсек ООН отметил роль Казахстана в укреплении мира в Афганистане

Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН сказал, что власти Казахстана выделили 50 миллионов долларов на обучение афганских студентов.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отметил вклад Казахстана в укрепление мира и стабильности в Афганистане.

Генсек ООН в ходе заседания Совета Безопасности рассказал, что власти Казахстана выделили 50 миллионов долларов на обучение афганских студентов. Он добавил, что свыше 500 афганцев прошли обучение в казахстанских университетах за последние годы.

"Все международное сообщество вносит вклад в укрепление мира и продвижение развития в Афганистане, но страны Центральной Азии играют в этом особенно важную роль. Борьба афганского правительства против насильственного экстремизма, терроризма и транснациональной организованной преступности очень важна не только для этой страны, но и для всего региона, для мира в целом. Нельзя возлагать борьбу с этими угрозами только на правительство Афганистана", — заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН напомнил, что побывал в Афганистане и Казахстане в июне прошлого года.

Заседание Совбеза ООН по теме "Формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития" прошло под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Максим Блинов