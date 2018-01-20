Генсек ООН отметил роль Казахстана в укреплении мира в Афганистане
Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН сказал, что власти Казахстана выделили 50 миллионов долларов на обучение афганских студентов.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отметил вклад Казахстана в укрепление мира и стабильности в Афганистане.
Генсек ООН в ходе заседания Совета Безопасности рассказал, что власти Казахстана выделили 50 миллионов долларов на обучение афганских студентов. Он добавил, что свыше 500 афганцев прошли обучение в казахстанских университетах за последние годы.
"Все международное сообщество вносит вклад в укрепление мира и продвижение развития в Афганистане, но страны Центральной Азии играют в этом особенно важную роль. Борьба афганского правительства против насильственного экстремизма, терроризма и транснациональной организованной преступности очень важна не только для этой страны, но и для всего региона, для мира в целом. Нельзя возлагать борьбу с этими угрозами только на правительство Афганистана", — заявил Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН напомнил, что побывал в Афганистане и Казахстане в июне прошлого года.
Заседание Совбеза ООН по теме "Формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития" прошло под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.
С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Максим Блинов
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