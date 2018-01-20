Мирзиеев рассказал, что приводит к трагедиям, подобным ЧП в Актюбинской области

Утром в четверг на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус.

Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает РИА Новости.

Утром в четверг на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

Ранее пресс-служба главы государства сообщала, что Мирзиеев в пятницу в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую области на юге страны посетил мавзолей Хакима Термизи, где помолился за погибших и выразил соболезнования их близким. Видео с его выступлением в ходе посещения мавзолея в субботу опубликовано в Telegram-канале пресс-службы.

"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", — заявил Мирзиеев.

Президент отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.

По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.

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Фото: Радио Азаттык