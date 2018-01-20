В Уральске судят сотрудниц инспекции по делам несовершеннолетних

В Уральском городском суде начался суд над тремя сотрудницами инспекции по делам несовершеннолетних ДВД ЗКО, передает корреспондент BNews.kz.

Как сообщили в прокуратуре ЗКО, женщинам предъявлено обвинение по статье 366 часть 3 УК РК (Получение взятки в крупном размере).

Из материалов дела следует, что 27-летняя капитан полиции Альфия Хабибулина и 20-летняя лейтенант Асем Найзабекова составили административный протокол в отношении хозяйки продуктового магазина, которая реализовала спиртные напитки несовершеннолетним. Стоит отметить, что предпринимательница уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение, и ей грозил отзыв лицензии на продажу алкоголя.

"Предприниматель Арыстанова поинтересовалась, как можно положительно решить данный вопрос, на что Хабибуллина и Найзабекова дали понять, что за вознаграждение можно решить это. В свою очередь, Найзабекова составила в отношении ИП "Арыстанова" протокол и внесла его в базу "Специальные учеты" под статьей 200 без указания части", - сообщается в обвинительном заключении.

В прокуратуре отметили, что сотрудницы ювенальной полиции вовлекли в это дело свою коллегу Бакытжамал Есеналиеву. Втроем они пошли домой к хозяйке магазина. Хабибуллина набрала на своем телефоне цифру 300 000 и показала ее предпринимательнице. Та стала торговаться и просить снизить цену до 150 00. В итоге договорились на 250 тысяч тенге.

"4 ноября 2017 года деньги были переданы Бакытжамал Есеналиевой, которую с поличным задержали сотрудники Управления собственной безопасности ДВД ЗКО", - отмечено в обвинительном заключении.

Во время суда Альфия Хабибулина заявила о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Стоит отметить, что санкция статьи 366 предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Фото: nalivali.ru