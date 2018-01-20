Мужчина зарезал мать и бабушку и пытался взорвать подъезд

Тридцатилетний подозреваемый в двойном убийстве близких людей житель города Абая Карагандинской области пытался с помощью бытового газового баллона замести следы преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В доме в третьем микрорайоне Абая мужчина 1987 года рождения поссорился с мамой и бабушкой, после чего нанес им ножевые ранения и поджег квартиру. Сам ушел.

Запах гари и дыма из квартиры, где произошло двойное убийство, почувствовали соседи. Они вызвали пожарных. Жильцы рассказывают о пережитом ужасе, когда пожарные вынесли из горящей квартиры баллон с газом.

«Этот молодой человек пытался спровоцировать взрыв баллонного газа. Он занес баллон в горящую комнату и покинул квартиру. Мужчина не осознавал, что могли погибнуть ни в чем неповинные люди из других квартир. Если бы не бдительность соседей, жертв и повреждений было бы больше», - рассказала Ольга Свиденко, проживающая в том же подъезде.

По информации Абайского районного суда, подозреваемый является безработным.

Суд избрал в отношении него меру пресечения «Содержание под стражей» сроком на два месяца. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Фото с сайта inform.kz