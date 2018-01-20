В Алматы автобус попал в серьезное ДТП, есть пострадавшие
Пожилой мужчина выпал из окна, его придавило деревом.
Днем в субботу, 20 января, в Алматы произошла авария, на данный момент известно о восьми пострадавших, передает корреспондент Zakon.kz.
По предварительной версии, автобус 416 маршрута двигался в южном направлении по проспекту Суюнбая в среднем ряду. По словам очевидцев, не доезжая улицы Кожедуба, неизвестный автомобиль зажал и подрезал автобус. Водитель общественного транспорта резко вывернул руль в сторону. Автобус налетел на бордюр, после чего его откинуло в сторону встречной полосы.
После этого автобус вынесло на разделительную аллею, где он врезался по очереди в несколько деревьев.
При сильном ударе пожилой пассажир автобуса вылетел в окно. Когда он приземлился, мужчину придавило дерево, которое снес автобус.
На данный момент известно о восьми пострадавших. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиция.
Водитель находится в шоковом состоянии, автомобиль, который его подрезал, мужчина не запомнил.
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