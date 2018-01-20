Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы
Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 километров.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на СОМЭ.
Землетрясение зафиксировали 20 января в 14.53 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков был расположен в 250 километрах на юго-восток от Алматы.
Очаг находился на глубине 25 километров. Сведений об ощутимости нет.
Фото из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.