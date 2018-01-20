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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы

20 января 2018, 17:04

Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 километров.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на СОМЭ.

Землетрясение зафиксировали 20 января в 14.53 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков был расположен в 250 километрах на юго-восток от Алматы.

Очаг находился на глубине 25 километров. Сведений об ощутимости нет.

Фото из открытых источников


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