Черного старателя завалило горной массой на руднике

Нелегального золотодобытчика завалило при обрушении горной массы на руднике в Акмолинской области, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в горняцком поселке Бестобе в окрестностях Степногорска на шахте АО ГМК "Казахалтын".

"Незаконный 39-летний старатель проник тайно в шахту для добычи золотосодержащей руды. Однако его при разработке ископаемых мужчину завалило горной массой. Пострадавшего извлекли и передали бригаде скорой помощи", — проинформировал собеседник.

С травами мужчину госпитализировали в центральную городскую больницу Степногорска. Проводится проверка.

По данным Акмолинского ДВД, в прошлом 2017 году за 11 месяцев на рудниках в окрестностях Степногорска при спусках и обвалах горной массы погибли шесть незаконных старателей, 14 получили травмы. Для сравнения, в 2016 году погибло 10 человек, и шесть стали инвалидами. Изъято 10 тонн золотосодержащей руды, тогда как в прошлом году — 20 тонн. В поселковые пункты полиции доставлены 4 395 черных старателя в возрасте 20 — 40 лет, в прошлом году – 6 438 нелегала. Больше всего задержано добытчиков в поселке Бестобе.

Фото © Sputnik / Илья Питалев