Опубликован прогноз курса тенге на ближайшую неделю

Биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался достаточно в широком валютном диапазоне 322 — 329 тенге с планомерным укреплением в течение недели на 2%. В укреплении курса нацвалюты наибольшую роль сыграли следующие внутренние и внешние макроэкономические факторы.

Основную роль в укреплении тенге способствовало наличие повышенного спроса на нацвалюту в связи с начавшимся налоговым периодом. Высока вероятность того, что многие хозяйствующие субъекты, основной доход которых формируется в иностранной валюте, а также население страны в связи с планомерным ослаблением доллара США начали конвертировать свою иностранную валюту в нацвалюту. Фактор налогового периода и наличие панических ожиданий, несмотря на снижение стоимости нефти за прошедшую неделю на 1,5%, способствовало спекулятивному укреплению нацвалюты.

Немаловажный фактор укрепления тенге — дальнейшее ослабление американской валюты за счет снижения вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США и снижения показателей деловой активности бизнес-сообщества.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных и финансовых рынках, на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:

1) согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 19 января, количество нефтяных буровых установок в США в течение недели сократились на 5 единиц, но в тоже время количество буровых установок в Канаде увеличились на 23 единицы. Активизация буровой активности является негативным фактором для стоимости нефти. Также следует учитывать, что, согласно статистическим данным в США, объем добычи нефти за неделю существенно вырос.

Увеличение производства в США компенсировало около 60% этих сокращений по сделке ОПЕК+. В случае дальнейшего сохранения тренда роста добычи нефти в США и возможной активизации добычи нефти в странах, участвующих в соглашении ОПЕК+, которые могут не устоять перед соблазном высоких цен, высока вероятность существенной коррекции стоимости нефти в сторону понижения. Исходя из этого, стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 66 — 68 долларов за баррель Brent;

2) снижение стоимости нефти спровоцирует ослабление курса российской валюты, что непосредственно отразится на устойчивости нацвалюты;

3) ослабление доллара будет способствовать улучшению экономических показателей в США, что повлияет на укрепление валюты;

4) наличие неблагоприятных внешних макроэкономических факторов (влияние слабеющего рубля и укрепляющегося доллара) будет препятствовать дальнейшему укреплению нацвалюты;

5) сильное укрепление нацвалюты по отношению валют стран-основных торговых партнеров Казахстана будет негативно сказываться на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и снизит инвестиционную привлекательность страны для внешних инвесторов.

Основываясь на сложившихся факторах, курс нацвалюты по отношению к доллару США на следующей неделе, как предполагается, будет формироваться в следующем курсовом коридоре 324 — 327 тенге в сторону ослабления.

Фото © AP Photo / Rick Bowmer. Источник: Sputnik Казахстан